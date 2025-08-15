В Украине свой Кавказ и к тому же не один: где находятся и что там интересного (фото)

Уехать на Кавказ можно не далеко от Киева

Как в центре Украины есть еще одна Ялта, так и всем известный регион между Черным и Каспийским морем — Кавказ не уникален. "Телеграф" нашел в Украине целых три населенных пункта с таким названием.

Кавказ в Николаевской области

Село Кавказ — из труднодоступных, хотя в самом селе есть газ и асфальтированная дорога. До полномасштабного вторжения жили в селе более 200 человек — украинцы, россияне, белорусы. История села насчитывает несколько сотен лет. Что касается названия, то мысли разделились. Кто-то говорит, что это от пруда "Кавказский", который был за селом, а кто-то, что название появилось после войны на Кавказе (вероятно речь идет о войне 1817-1864 гг).

Долгое время село было достаточно богатым — во время Голодомора здесь не умирали от голода, благодаря колхозу в соседнем селе, где кормили обедами, а после 2-й мировой насчитывалось 150 домов. Отсюда родом украинский скульптор Петр Кравченко.

Скульптура работы Петра Кравченко

Однако со временем село пришло в упадок. Здешний колхоз "Прометей" попал в несколько скандалов из-за жестокого обращения с животными. Из-за политических конфликтов на уровне района пришла в упадок школа и местные спортивные секции.

Кавказ в Киевской области

Село Кавказ на Киевщине в Бориспольском районе чуть больше своего тезки из Николаевщины. Здесь проживало более 400 человек. В 2001 году более 99% населения были украинцами, жили несколько россиян и армяне. В первую очередь село известно одноименным урочищем и граничащим с ландшафтным заказником "Стовп'язькі краєвиди". Название села вызвало обсуждение, его хотели переименовать в 2023 году.

Новый Кавказ Донецкой области

Не простой, а Новый Кавказ есть в Донецкой области. Село на чуть более 100 человек (данные до войны) расположено почти на границе с Харьковской областью. До линии фронта от него – до 40 км.

Новый Кавказ со спутника

Новый Кавказ на карте

