"Снежная корка" или козацкая крепость: какую тайну скрывает название Черкасс

Этому городу более 700 лет

Многие украинские города имеют уникальные названия, происхождение которых до сих пор не разгаданы, к примеру, Черкассы. У ученых есть шесть версий появления этого названия.

Об этом рассказал доктор исторических наук, член топонимической комиссии Виталий Масненко, передает "Суспільне". По его словам, этимология названия Черкассы строится на предположениях, ведь подлинных фактов не существует.

Черкассы — один из старейших городов Украины, которому в 2025 году исполнилось не менее 739 лет. В настоящее время город областной центр одноименной области. Но в свое время Черкассы были центром формирования Казатчины, жители города принимали непосредственное участие в Национально-освободительной войне и Колиивщине.

Здание бывшей гостиницы «Славянская»

Теории происхождения названия Черкассы

"Люди армии"

Одна из версий образования названия тюркская. Топоним "Черкассы" звучит как "чиры киши/чиры кисы", что в переводе с тюркского означает "люди армии". Эту версию поддерживают многие историки.

"Воины"

Это иранская версия, которая связана со словом "tcherikass". Оно при правильном произношении созвучно с названием города. Дословно переводится как "воин".

"Черкессы"

В некоторых летописях времен имперской России встречается информация о переселении черкесов и жителей северного Кавказа на земли современных Черкасс. Однако историки скептически воспринимают эту версию, ведь точных данных об этих переселениях нет. Некоторые ученые считают, что это были единичные случаи, которые не могли повлиять на формирование названия.

Черкассы

"Снежная корка"

Это литовская версия происхождения названия, ведь современная территория города когда-то входила в состав Литовского Княжества. Более того, в литовском языке есть слова с корнями "чер" и "касо". Одно из таких слов "cerksnas" переводят как "наст или снежная корка". Поэтому некоторые ученые считают, что форпост в Черкассах в то время был основан именно зимой, когда Днепр замерзал.

Казачье название

Одной из самых молодых версий происхождения названия есть карпатская. Считается, что "Черкассы" на современную территорию принесли часто переселявшиеся казаки. Историки считают, что первоначально название сформировалось в карпатском регионе. Там много гидронимов (названий водоемов) с похожим корнем, например, "crona" и "kas" — "чистая река".

"Пограничный город"

Когда-то Черкассы были пограничным городом, что могло повлиять на формирование названия. Ведь из старославянского слова "черкать" или "чертит" объясняют первую часть названия "чер". А вторая часть созвучна со словом "сечь" – отсекать, проводить какую-то границу. Дословно переводится как "чёрченая грань".

Черкассы

Интересные факты о Черкассах

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Дом советов в Черкассах

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Черкассы расположены на берегу большого водохранилища на Днепре, которое еще называют "Черкасским морем". Есть один из старейших вузов Центральной Украины. Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого.

Центральной Украины. Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого. Фонтан, "прыгающий" по площади. В Черкассах есть интерактивные фонтаны, особенно популярные среди детей в жаркие дни.

Фонтан в Черкассах

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