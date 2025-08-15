Убийство подростка на фуникулере в Киеве: подозреваемого оставили под стражей еще на 60 суток

Сторону государственного обвинения представлял лично генеральный прокурор Руслан Кравченко

В четверг, 14 августа, состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве весной 2024 года на фуникулере в Киеве 10-классника Максима Матерухина. Сторону государственного обвинения лично представлял на суде генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Как сообщил генеральный прокурор, больше года адвокаты обвиняемого бывшего сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова делали все, чтобы затянуть разбирательство. Среди грязных приемов: срывы заседаний, манипуляции, откровенное издевательство над памятью погибшего. И вот сегодня новый "ход": они вообще отказались от защиты, чтобы снова поставить процесс на паузу.

"Не вышло. По моему ходатайству суд назначил обвиняемому бесплатного адвоката, который будет работать с ним на постоянной основе. Никаких игр больше не будет", — подчеркнул Руслан Кравченко.

Суд, несмотря на все уловки защиты и обвиняемого, провел заседание и удовлетворил требование прокуратуры — еще 60 суток под стражей, без права залога.

Кроме того, генеральный прокурор рассказал, что с первой недели работы в должности поручил всем руководителям областных прокуратур лично представлять обвинения по делам, где пострадали дети. И сам, как обычный прокурор, участвует в таких процессах.

"Это преступление должно получить единственное справедливое наказание, пожизненное заключение.

Приговор не вернет Максима его родителям. Но он должен показать всем: никто не уйдет от ответственности за преступление. Забыть или простить это невозможно. Справедливость восторжествует", — прокомментировал ситуацию генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.