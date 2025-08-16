Рисунок на ее крыльях напоминает пчел: Украина может потерять необычную миниатюрную бабочку (фото)

Этот вид можно встретить в некоторых областях

В Украине на грани исчезновения оказалась дневная бабочка Томарес Ногеля, известная также как томарес южный или голубянка Ногеля. Этот вид насекомых занесен в Красную книгу Украины.

энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим

Томарес Ногеля — бабочка из семейства голубянок. В Украине этот вид распространен в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях, а также в восточной части Горного Крыма.

Узор крыльев самца и самки почти идентичен, преимущественно тёмно-бурого цвета, с очень вариабельными по размеру (иногда вовсе отсутствующими) красными пятнами в центре переднего и в торнальной области заднего крыла. У бабочек крымской популяции красные пятна на крыльях всегда развиты до максимального размера.

Насекомое также называют миниатюрным, поскольку размах крыльев у этой бабочки всего 22-34 миллиметра.

Это насекомое включено в "Красную книгу Европейских дневных бабочек" (категория SPEC2 — вид, ареал которого ограничен Европой, и он на её территории находится под угрозой исчезновения). В течение последних десятилетий количество местообитаний этих бабочек неуклонно сокращается, причем не всегда это может быть объяснено антропогенным воздействием.

