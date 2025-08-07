В Украине исчезает гигантский муравьиный лев: как он выглядит (фото)

Этот вид считается довольно редким

На грани исчезновения в Украине оказались сразу несколько видов насекомых. Среди них — гигантский муравьиный лев.

Об этом "Телеграфу" рассказал энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим. По его словам, такой вид может встречаться вблизи Одессы.

Это средиземноморский реликтовый вид, встречающийся в засушливых районах Средней и южной Европы, на севере Африки и широкой полосой от Малой Азии до Пакистана. В Украине — юг и Крым.

Гигантский муравьиный лев считается довольно редким и чаще встречаются одиночные особи. Его тело и ноги густо покрыты длинными волосками. В костальном поле переднего крыла ячейки переднего ряда плоские, как сплющенные, ячейки заднего ряда заметно большие, пятиугольной формы, тело имаго — 40-49 мм.

Это насекомое обитает преимущественно на прибрежных песках и дюнах с разреженной кустарниковой или травянистой растительностью. Также его можно встретить вгорных районах на высоте до 1000 м над уровнем моря в Южной Европе.

Гигантский муравьиный лев. Фото: Википедия

Взрослые особи более активны в сумерках и довольно охотно вылетают на свет. Личинки, достигающие длины до 30 мм, живут в песчаной почве под тонким слоем песка, где активно ищут добычу. Полный цикл развития составляет три года.

