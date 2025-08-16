Малюнок на його крилах нагадує бджіл: Україна може втратити незвичайного мініатюрного метелика (фото)

Цей вид можна зустріти у деяких областях

В Україні на межі зникнення опинився денний метелик Томарес Ногеля, відомий також як томарес південний або голуб’янка Ногеля. Цей вид комах занесено до Червоної книги України.

Томарес Ногеля — метелик із сімейства голуб’янок. В Україні цей вид поширений у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та у східній частині Гірського Криму.

Томарес Ногеля. Фото: Вікіпедія

Візерунок крил самця і самки майже ідентичний, переважно темно-бурого кольору, з дуже варіабельними за розміром (іноді зовсім відсутніми) червоними плямами в центрі переднього та в торнальній області заднього крила. У метеликів кримської популяції червоні плями на крилах завжди розвинені до максимального розміру.

Комаху також називають мініатюрною, оскільки розмах крил у цього метелика всього 22-34 міліметри.

Ця комаха включена до "Червоної книги Європейських денних метеликів" (категорія SPEC2 — вид, ареал якого обмежений Європою, і він на її території перебуває під загрозою зникнення). Протягом останніх десятиліть кількість проживання цих метеликів неухильно скорочується, причому не завжди це може бути пояснено антропогенним впливом.

