Ее называли "невидимой" первой леди: что известно о вдове экс-президента Леонида Кравчука

Антонина подарила экс-президенту единственного сына

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, который скончался в 2022 году и был похоронен на Байковом кладбище, всю жизнь прожил с женой Антониной. Однако экс-первая леди избегала публичности и редко сопровождала своего мужа в официальных поездках.

"Телеграф" решил узнать, как выглядит Антонина Кравчук и что о ней известно. Мы узнали некоторые факты из жизни супруги первого лидера независимой Украины.

Как выглядит и что известно о вдове Леонида Кравчука

Более 60 лет экс-президент Украины Леонид Кравчук был в браке с Антониной Мишурой (девичья фамилия). Познакомились они в студенческие годы, а в 1957 году, до окончания университета, сыграли свадьбу. Через два года у них появился сын Александр.

Леонид Кравчук вместе с женой Антониной

Антонина родилась 3 ноября 1935 года в селе Виры Белопольского района (ныне — Сумской области). До замужества она работала доцентом экономического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Также женщина стала одной из основательниц журнала "Персонал", Всеукраинского общеполитического образовательного еженедельника "Персонал Плюс" при АОЗТ "Межрегиональная Академия Управления Персоналом".

Антонина Кравчук избегала публичности

Жена Кравчука не стремилась быть первой леди Украины, поэтому когда супруг возглавил страну, редко появлялась на публике и не сопровождала его в официальных поездках. Антонина вела замкнутый образ жизни и за время каденции Кравчука согласилась дать всего одно короткое интервью.

Леониду Кравчуку даже приходилось оправдываться перед прессой, что он не запрещает жене общаться со СМИ, просто она не хочет выставлять себя на показ и рассказывать о своей жизни.

Леднид Кравчук

Даже на инаугурации Антонина держалась в стороне, была скромно одета и отказалась от выступления. Из-за такой отстранённости ее называли "невидимой" первой леди, а годы президентства Кравчука протоколисты нередко описывали как "период без первой леди".

Профессор и доктор психологических наук Вадим Васютинский говорил: "Многим из нас нравится, чтобы первая леди никуда не высовывалась, чтобы где-то там тихонько сидела, чтобы была, как все. Такова, наверное, была жена Кравчука, которую никто не видел".

Первый президент Украины прожил с Антониной до конца своих дней и говорил, что для него секрет своего счастливого брака заключается в уважении.

Жена Леонида Кравчука ведет закрытый образ жизни

"Для меня любовь – это что-то комплексное. Это единство духа и разума. Но когда столько прожито и пережито, столько совместно сделано, когда пройдены болезни и восстановление, когда жизнь состоит из взаимной помощи и поддержки, это в итоге порождает глубокое уважение".

Антонина Михайловна как во время президентской каденции мужа избегала публичности, так и после нее старалась не появляться на публике. В открытом доступе нет о ней свежей информации, поскольку вдова остается верна своим принципам приватности.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит единственный сын Леонида Кравчука и что о нем известно. Он входил в список самых богатых украинцев.