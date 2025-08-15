Трудно пережил потерю жены: что известно о вдовце Русланы Писанки

Избранник Русланы Писанки после смерти жены ничего не менял в их общем доме

Известная украинская актриса Руслана Пысанка, похороненная на Берковецком кладбище, более десяти лет прожила в браке с мужчиной, который оставался в тени ее публичной жизни. После потери жены он долго не мог прийти в себя, а все в доме, который они вместе строили, оставил без изменений.

Публика помнит мужа актрисы из шоу "Взвешенные и счастливые", где они вместе участвовали. "Телеграф" решил выяснить, что известно об Игоре Исакове.

Что известно о муже Русланы Писанки

Игорь Исаков – украинский бизнесмен. На Писанке он женился в 2012 году. Свою свадьбу они отыграли тайно и только в 2016 году впервые обнародовали снимки с празднования. Познакомились будущие супруги в 2009-м — тогда Игорь написал Руслане в соцсетях. Актриса долго ему не отвечала, но когда все же отписала, бизнесмен не поверил в это сразу.

Вместе с мужем Руслана Пысанка принимала участие в шоу "Взвешенные и счастливые"

За несколько месяцев до смерти Писанки ее мужу пришлось снимать швы прямо в подвале дома. Это было в начале полномасштабного вторжения. Дело в том, что у актрисы тогда был перелом ноги, она перенесла операцию и должна была ехать в больницу снимать швы. Однако в село Гореничи, где находится их дом, двигалась большая колонна российских танков. Поэтому Игорь принял решение вытащить жену с поломанной ногой в подвал, где сам снимал швы.

После смерти Русланы Писанки 19 июля 2022 года от агрессивной формы рака Игорь пережил тяжелый моральный удар. По словам мужа актрисы, он долго чувствовал тревогу, будто Руслана не находит покоя. Именно поэтому он принял решение перезахоронить его в Украине, на Берковецком кладбище. Он заказал очень скромный памятник "без пафоса", как того желала сама Руслана.

Руслана Пысанка похоронена в Киеве, рядом с мамой

Также Исаков делился, что в их общем доме после смерти жены он ничего не менял. Позже он признался, что рядом с ним в сложный период был кот.

