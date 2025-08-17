В ЕС опасаются за встречу: с Зеленским к Трампу могут поехать неожиданные гости

Встречу может посетить также один из любимых собеседников Трампа

Европейские лидеры опасаются, что украинский президент Владимир Зеленский не получит от американского лидера такого же дружественного отношения, как к Владимиру Путина. Потому в ЕС решили повысить шансы Киева на встрече.

Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов и источник, знакомый с ситуацией. Так, планируется отправить как минимум одного из любимых собеседников Трампа, президента Финляндии Александра Стубба, вместе с Зеленским на встречу в Вашингтон 18 августа.

"Идея заключается в том, что Стубб может помочь предотвратить любые конфликты между Трампом и Зеленским и убедить президента США включить Европу в любые дальнейшие переговоры", — пишет Politico.

Дональд Трамп и Александр Стубб. Фото: Facebook/Alexander Stubb

По словам одного из источников, знакомого с ситуацией, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который установил тесные отношения с Трампом, также может совершить поездку в Вашингтон.

Марк Рютте и Владимир Зеленский. Фото: Facebook/MinPres Mark Rutte

Бывший высокопоставленный чиновник НАТО Камиль Гранд считает, что результаты саммита на Аляске вызвали обеспокоенность в Европе. Лидеры полагают, что американский президент мог поверить значительной части аргументов Путина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 15 августа состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Обоих лидеров в США встретили с официальными почестями. Президент РФ, шагая по красной дорожке, тепло поздравил президента Соединенных Штатов. Атмосфера выглядела почти дружественной — будто это встреча давних знакомых, но при этом Трамп демонстрировал Путину свою силу. Так начались первые минуты саммита Путина и Трампа на Аляске.

Путин перед саммитом "отличился" тем, что дважды демонстративно "не расслышал" неудобный вопрос о мирных жителях Украины.