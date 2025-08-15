ВСУ укрепили рубежи в Донецкой области перед саммитом Трампа и Путина: карта боевых действий

Генеральный штаб ВСУ подтвердил продвижение украинских защитников

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия, где Вооруженным Силам Украины 15 августа удалось отразить атаки россиян и закрепиться на передовой. Параллельно международное внимание сосредоточено на встрече лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, что может повлиять на ход войны.

Аналитический ресурс DeepState сообщил, что украинские защитники успешно отбросили военных РФ вблизи нескольких населенных пунктов, в том числе Рубежного, Золотого Колодца, Веселого, Свободного, Шахматного, Никаноровки и Сухецкого.

ВСУ укрепились на Донетчине

Между тем, Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что в течение последних 3-х суток украинские подразделения в зоне ответственности ОТГ "Донецк" успешно остановили наступление армии России. Самые активные боевые действия произошли, в частности, в населенных пунктах Рубежное, Веселое и Золотой Колодец, где в результате поисково-ударных операций силы 1-го корпуса НГУ "АЗОВ" вместе со смежными подразделениями полностью очистили территорию противника.

Проведение стабилизационных действий на Добропольском направлении продолжается. Генеральный штаб ВСУ

Напомним: боевые действия проходят на фоне встречи бывшего президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Встреча Трампа и Путина – что известно

15 августа в Анкоридже на Аляске состоится личная встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Глава Вашингтона будет принимать главу Кремля на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По сообщениям РФ, никакие соглашения или документы подписаны не будут, однако стороны обсудят войну России против Украины. Ожидается, что переговоры начнутся с тет-а-тет встречи с участием переводчиков, а позже состоится расширенное заседание с делегациями. По итогам саммита лидеры проведут совместную пресс-конференцию.

Путин сделал первый шаг в данных переговорах, что дает ему определенное преимущество. В то же время, вряд ли он ожидал, что встреча с Трампом состоится так быстро. В ходе переговоров с президентом США кремлевский лидер, вероятно, попытается убедить Дональда Трампа, что украинский президент Владимир Зеленский не заинтересован в мирном урегулировании.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Трамп планирует предложить России доступ к ресурсам Аляски и определенным украинским территориям в обмен на прекращение боевых действий. Кроме того, он рассматривает вариант смягчения санкций против РФ.