После встречи на Аляске: как на украинском правильно сказать "позорище"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На русском языке есть несколько эмоциональных слов для описания ситуации
Встреча президентов США и России и ее последствия привели к негативным комментариям в соцсетях. Большинство комментаторов говорили о стыде или позоре.
Редактор Ольга Васильева к этой теме решила напомнить, как правильно говорить о таких ситуациях на украинском. Она отметила, что позорища, стидоби или ганьбищі в словарях нет, по словарю Гринченко правильный вариант — стидовище.
Не "позорище" і "стидоба", а СТИДÓВИЩЕ (словник Грінченка) "Ганьбища" немає у словниках
В комментариях также предложили ввести в обиход выражение "американське стидовище", что было бы более эмоциональной формой "испанского стыда". Также вспомнили, что слово позорище в словарях, но считается разговорным и редкостным.
Сообщение вызвало дискуссию о том, должны ли добавлять в словари "живые" слова из языка. Среди предлагаемых вариантов – стидобисько, позорисько и другие.
Телеграф также нашел в словаре слово, которое хорошо передает описание действа на Аляске. Это слово употребляется в основном в классической литературе – страмовище. В то же время использование большего количества синонимов значительно обогащает язык.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как кальку из русского "ничего себе" можно заменить украинским выражением. Есть также правила, как на украинском желать здоровья при чихании.