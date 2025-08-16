После встречи на Аляске: как на украинском правильно сказать "позорище"

На русском языке есть несколько эмоциональных слов для описания ситуации

Встреча президентов США и России и ее последствия привели к негативным комментариям в соцсетях. Большинство комментаторов говорили о стыде или позоре.

Редактор Ольга Васильева к этой теме решила напомнить, как правильно говорить о таких ситуациях на украинском. Она отметила, что позорища, стидоби или ганьбищі в словарях нет, по словарю Гринченко правильный вариант — стидовище.

Не "позорище" і "стидоба", а СТИДÓВИЩЕ (словник Грінченка) "Ганьбища" немає у словниках Ольга Васильева, редактор

В комментариях также предложили ввести в обиход выражение "американське стидовище", что было бы более эмоциональной формой "испанского стыда". Также вспомнили, что слово позорище в словарях, но считается разговорным и редкостным.

Позорище в словаре

Сообщение вызвало дискуссию о том, должны ли добавлять в словари "живые" слова из языка. Среди предлагаемых вариантов – стидобисько, позорисько и другие.

Телеграф также нашел в словаре слово, которое хорошо передает описание действа на Аляске. Это слово употребляется в основном в классической литературе – страмовище. В то же время использование большего количества синонимов значительно обогащает язык.

Стремление – литературное слово

