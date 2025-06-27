Там жил депутат российской Госдумы: как выглядит дом Милы Кунис в Черновцах

Актриса была в Украине еще до полномасштабного вторжения россиян

Мила Кунис — известная голливудская актриса, имеющая украинское происхождение. Она запомнилась игрой в фильмах "Черный лебедь", "Друзья по сексу", "Макс Пэйн". Кунис сделала блестящую карьеру в Голливуде, но не забыла о своих корнях.

Будущая актриса родилась в 1983 году в Черновцах в еврейской семье. Тогда Украина находилась в составе Советского Союза. Отец Милы — Марк — был инженером-механиком на местном заводе "Легмаш", а мать Эльвира работала учительницей физики. Также у Кунис был старший брат Михаил.

Семья жила довольно скромно. А после распада СССР финансовое положение ухудшилось, поэтому семья эмигрировала в США. Это произошло в 1991 году. Там Мила пошла в начальную школу, а потом построила успешную карьеру в кино.

Кунис стала успешной актрисой в Голливуде, фото из сети

В то же время дом в Черновцах семья продала. Он расположен в центре города, на улице Ольжича,5. Дом построили в 1900 году, когда Черновцы находились в составе Австро-Венгрии. Местные рассказывали, что дедушка Кунис был богатым человеком и уже жил в США. Так он оставил родным наследство. А папа Милы, переехав в Штаты, начал заниматься бизнесом.

"Сразу же после отъезда в Америку отец семейства Марк Кунис приобрел там заправку и занялся бизнесом. Выехали они как-то неожиданно. Никому из соседей о своих планах не говорили. Дом также продали очень быстро. Его купил местный бизнесмен за $80 тысяч, но он там и не жил" — делился друг детства брата Милы Юрий Лапа.

Кунис эмигрировала с родителями в США еще в 90-х, фото из сети

Также черновчанин рассказал, что бывший дом Кунис окутан странными историями. Например, когда-то там жил человек, который потом повесился. Также ни один владелец дольше 10 лет там не жил. По состоянию на 2013 год на окнах дома были опущены жалюзи и закрытые ворота.

Дом Кунис в Черновцах, фото "Главный черновицкий портал"

В 2017 году Кунис приехала в родные Черновцы вместе с мужем Эштоном Кутчером. Они прибыли в Украину всего на несколько часов из Будапешта, где снимались в фильме. Экскурсию по городу им провел кинорежиссер Сергей Скобун. Сначала они общались на английском, а затем Мила попросила перейти на русский, который тогда считала родным. Во время визита актриса хотела навестить родной дом, но ее с мужем-актером не пустили.

Приезд Кунис в Черновцы в 2017 году, фото из сети

Кунис была с мужем в местном кафе, фото из сети

"Мы отправились к нашему старому дому, я постучалась в дверь, потому что действительно хотела заглянуть внутрь. Но новая владелица просто ответила "Нет!". Ей было все равно. Я сказала: "Я жила здесь, когда была маленькой, мои родители со мной…", но ей было плевать и она даже не открыла нам двери". поделилась звезда.

Позже друг звезды, Николай Бадай, рассказал, что Кунис никто не впустил в дом, поскольку там никого тогда не было. Она посмотрела на дом через ворота, став на стул.

Здесь жила Кунис до семи лет, скриншот с Google-карт

"Мы звонили, там такие большие ворота, никто не отвечал, и даже по реакции окон видно было, что там никого не было. Мы зашли в соседский дом, вынесли стул, Мила через забор посмотрела дом, посмотрела во двор" – рассказал Бадай.

Кунис не смогла попасть в родной дом, скриншот с Google-карт

Через несколько дней в дом не пустили родителей Милы. Выяснилось, что одна часть двухэтажного дома принадлежит депутату Госдумы РФ Валерию Скругу, а другая – его матери Марии. Женщина отметила, что ее на тот момент не было дома, а отказалась открывать дверь домработница. А все потому, что супруги показались ей подозрительными.

"Слушайте, сейчас такой кризис, беженцев куча, такое происходит. Мы бедная Украина. Это не Америка", – добавила Скруг.

Родителей Кунис не впустили в их родной дом, скриншот с Google-карт

Ранее "Телеграф" рассказывал, из-за чего Мила Кунис и Эштон Кутчер оскандалились в 2023 году. Это связано с осужденным коллегой, звездой сериалов "Шоу 70-х" и "Ранчо" Дэнни Мастерсоном.