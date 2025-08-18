РФ совершила несколько провокаций с ядерным душком накануне переговоров Зеленского с Трампом

ФСБ сообщила о задержании "диверсантов" перед возможными переговорами в США

В преддверии встречи Зеленского с Трампом российские спецслужбы заявили, что сорвали два украинских "теракта". По их словам, Украина хотела взорвать Крымский мост и атаковала атомную электростанцию.

Обе операции якобы произошли в течение суток. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

Дрон атаковал Смоленскую АЭС

Российские силовики сообщили об атаке украинского дрона на Смоленскую АЭС в ночь на 17 августа. "Росатом" заявил, что украинский беспилотник "Спис" сбили с помощью специальных систем радиоэлектронной борьбы.

Смоленская АЭС

Смоленская АЭС на карте

По словам российских СМИ, дрон якобы упал и взорвался вблизи атомной станции. Из-за взрыва потрескались окна в здании третьего энергоблока.

Фото поврежденных окон в здании энергоблока №3 Смоленской АЭС

Части дрона

Пострадавших нет, станция работает нормально. Уровень радиации остается в безопасных пределах, сообщили российские чиновники. Губернатор Смоленской области добавил, что разрушения на территории АЭС не обнаружили.

"Террористы" на Крымском мосту: версия ФСБ

Кроме атаки на АЭС, ФСБ рассказала, что якобы сорвала теракт на Крымском мосту. Российские силовики говорят, что Украина планировала использовать электромобиль Chevrolet Volt со взрывчаткой.

По словам ФСБ, автомобиль приехал из Украины через несколько стран. Машина въехала в Россию через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией.

Авто должны были привезти в Краснодарский край на специальном прицепе. Потом его хотели передать другому водителю, который уехал бы в Крым. Российские силовики утверждают, что взрывчатку спрятали в аккумуляторе электромобиля.

Видео задержания "террористов"

ФСБ показала видео задержания участников сделки. Водитель якобы не знал о взрывчатке и его использовали "вслепую", заявили в спецслужбе.

Очереди на Крымском мосту и реакция Украины

На Крымском мосту тем временем образовались огромные очереди из-за усиленных проверок. Более 2,6 тысячи автомобилей стоят в ожидании переезда, время ожидания превышает пять часов.

Крымский мост

Со стороны Тамани находится около 2 тысяч машин, а со стороны Керчи – более 600 транспортных средств. Местные власти сообщают о серьезных задержках на переезде через мост.

Украина официально не подтвердила ни одну из операций, о которых заявили российские спецслужбы. Киев обычно не комментирует такие заявления из Москвы.

Комментарий эксперта

Политолог Владимир Фесенко объяснил специально для "Телеграфа", что стоит за этими заявлениями ФСБ.

"Это безусловная попытка российских спецслужб доказать, что они очень эффективно работают. Затем это попытка создавать искусственные провокации для того, чтобы влиять на американцев", — пояснил эксперт.

Владимир Фесенко

По его словам, Россия хочет показать, что украинцы не хотят прекращать войну и сорвать мирный процесс. Фесенко считает, что в этих заявлениях двойная цель.

Политолог также отметил, что российские спецслужбы не особо переживают за качество таких операций: "В данном случае речь идет о том, чтобы было быстро, громко и этого достаточно".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Зеленский приехал к Трампу с группой поддержки. Украинский президент заявил, что он во всех смыслах настроен "очень продуктивно". А в США настаивают, что всем придется идти на уступки.