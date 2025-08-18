Родители первоклашек получат денежную помощь: оформить можно в несколько кликов
Заявление следует подать до 15 ноября в приложении Дия
Родители и законные представители первоклассников смогут получить 5 тысяч гривен помощи на покупку школьных принадлежностей, одежды и обуви. Как это сделать?
Об этом рассказали в пресс-службе Дия. Там отметили, что подать заявление можно легко в приложении без справок и визитов в учреждения.
Пошаговая инструкция по оказанию помощи
После того как ребенка отнесут в первый класс украинской школы — подайте заявление в приложении Дия. Для этого:
- обновите приложение и авторизуйтесь;
- перейдите в раздел Помощь от государства;
- выберите услугу Пакет школьника;
- выберите ребенка, на который оформляете заявление;
- перейдите к подаче заявления;
- откройте Дия.Карту в одном из уполномоченных банков;
- выберите Дия.Карту;
- просмотрите данные заявления и подпишите его Дия.Подписью .
Как только заявление одобрят – помощь будет начислена на Дию.
Что делать, если возникли проблемы
Если в приложении не отображаются данные ребенка — обратитесь в школу, чтобы проверить и при необходимости исправить информацию о вас и ребенке в системе АИКОМ — он постепенно наполняется. Данные подтянутся в действие в течение недели, и вы сможете оформить помощь.
Если у вас нет приложения, Пенсионный фонд поможет обратитесь в ближайший сервисный центр ПФУ.
Важные условия и термины
Подавайте заявление до 15 ноября в приложении Дия и используйте средства в течение 180 дней после начисления. Помощь может получить только один из родителей или законных представителей ребенка.
Если семья сейчас за границей или на временно оккупированной территории, выплаты назначат по возвращении в Украину.
Эта инициатива направлена на поддержку украинских семей в подготовке детей к учебному году и обеспечение равных возможностей для всех первоклассников.
