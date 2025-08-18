Родители первоклашек получат денежную помощь: оформить можно в несколько кликов

Заявление следует подать до 15 ноября в приложении Дия

Родители и законные представители первоклассников смогут получить 5 тысяч гривен помощи на покупку школьных принадлежностей, одежды и обуви. Как это сделать?

Об этом рассказали в пресс-службе Дия. Там отметили, что подать заявление можно легко в приложении без справок и визитов в учреждения.

Пошаговая инструкция по оказанию помощи

После того как ребенка отнесут в первый класс украинской школы — подайте заявление в приложении Дия. Для этого:

обновите приложение и авторизуйтесь ;

; перейдите в раздел Помощь от государства ;

; выберите услугу Пакет школьника ;

; выберите ребенка, на который оформляете заявление ;

; перейдите к подаче заявления ;

; откройте Дия.Карту в одном из уполномоченных банков;

в одном из уполномоченных банков; выберите Дия.Карту ;

; просмотрите данные заявления и подпишите его Дия.Подписью .

Как только заявление одобрят – помощь будет начислена на Дию.

Что делать, если возникли проблемы

Если в приложении не отображаются данные ребенка — обратитесь в школу, чтобы проверить и при необходимости исправить информацию о вас и ребенке в системе АИКОМ — он постепенно наполняется. Данные подтянутся в действие в течение недели, и вы сможете оформить помощь.

Если у вас нет приложения, Пенсионный фонд поможет обратитесь в ближайший сервисный центр ПФУ.

Важные условия и термины

Подавайте заявление до 15 ноября в приложении Дия и используйте средства в течение 180 дней после начисления. Помощь может получить только один из родителей или законных представителей ребенка.

Если семья сейчас за границей или на временно оккупированной территории, выплаты назначат по возвращении в Украину.

Эта инициатива направлена на поддержку украинских семей в подготовке детей к учебному году и обеспечение равных возможностей для всех первоклассников.

