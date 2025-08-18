Батьки першачків отримають грошову допомогу: оформити можна в кілька кліків

Заяву треба подати до 15 листопада у застосунку Дія

Батьки та законні представники першокласників зможуть отримати 5 тисяч гривень допомоги на купівлю шкільного приладдя, одягу та взуття. Як це зробити?

Про це розповіли у пресслужбі Дії. Там зазначили, що подати заяву можна легко у застосунку без довідок і візитів до установ.

Покрокова інструкція оформлення допомоги

Після того як дитину зарахують до першого класу української школи — подайте заяву в застосунку Дія. Для цього:

оновіть застосунок та авторизуйтесь ;

; перейдіть у розділ Допомога від держави ;

; оберіть послугу Пакунок школяра ;

; оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву ;

; перейдіть до подання заяви ;

; відкрийте Дія.Картку в одному з уповноважених банків;

в одному з уповноважених банків; оберіть Дія.Картку ;

; перегляньте дані заяви та підпишіть її Дія.Підписом.

Як тільки заяву схвалять — допомога буде нарахована на Дія.Картку.

Що робити, якщо виникли проблеми

Якщо в застосунку не відображаються дані дитини — зверніться до школи, щоб перевірити та за потреби виправити інформацію про вас та дитину в системі АІКОМ — вона наповнюється поступово. Дані підтягнуться в Дію протягом тижня, і ви зможете оформити допомогу.

Якщо у вас немає застосунку, Пенсійний фонд допоможе — зверніться до найближчого сервісного центру ПФУ.

Важливі умови та терміни

Подавайте заяву до 15 листопада у застосунку Дія та використайте кошти протягом 180 днів після нарахування. Допомогу може отримати лише один із батьків або законних представників дитини.

Якщо родина зараз за кордоном або на тимчасово окупованій території, виплати призначать після повернення в Україну.

Ця ініціатива спрямована на підтримку українських сімей у підготовці дітей до навчального року та забезпечення рівних можливостей для всіх першокласників.

