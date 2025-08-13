Используют советские карты: в ГУР объяснили, почему российские ракеты прилетают в жилые дома

Россияне для планирования атак используют старые советские карты

Российские оккупанты имеют большие проблемы с навигационными системами ракет. Они пытаются производить что-либо самостоятельно, но их изделия не отличаются ни качеством, ни точностью. Именно поэтому российские ракеты очень часто не попадают в цель, падают в полете или бьют по жилым домам.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Суспільному". По его словам, производящие россияне то и сразу применяют для ударов.

В частности, украинские разведчики четко видят это по крылатым ракетам Х-101 и "Калибр", а также по аэробаллистическим "Кинжалам". Однако точность таких атак, мягко говоря, довольно преувеличена – российские навигационные системы очень плохи.

"Если вспомнить первые удары по Староконстантинову на Хмельнитчине, по нашему аэродрому, то отклонение ракет "Кинжал" тогда было от 3 до 15 км от самого объекта. И здесь речь о влиянии международных санкций, среди прочего. Россия пытается создать свою систему навигации, но это все равно не сродни системе американского производства. В этом случае у Российской Федерации есть проблема. Есть проблема получить такие системы. А то, что пытаются сделать, не всегда совершенно" заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий

Именно поэтому российские крылатые ракеты попадают по гражданским домам. А россияне для планирования атак используют старые советские карты, поскольку других средств у них либо нет, либо они не соответствуют назначению.

"Поэтому и попадают крылатые ракеты по нашим гражданским домам. Если помните, даже в 2022 году, когда на Татарке [в Киеве] они наносили удары по заводу "Артема", дважды или трижды крылатая ракета прилетала в крупное гражданское здание. Это потому, что при Советском Союзе этого здания не было, а они планировали удары, используя карты еще с тех старых времен" заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий

Впрочем, по его словам, россиянам кое-что удается усовершенствовать. Например, баллистическая ракета "Искандер" стала более точной и лучше маневрирует.

Напомним, что российская крылатая ракета "Искандер-К" утром 31 июля попала в жилую многоэтажку в Киеве, разрушив целый подъезд. В результате атаки оккупантов погибли десятки человек, а количество раненых превысило сотню. До этого 24 июня в Днепре оккупанты атаковали железнодорожный вокзал, жилые многоэтажки рядом и пассажирский поезд. После этого россияне пытались врать, что якобы целили по заводу "Южмаш".