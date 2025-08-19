Был в Днепре самым влиятельным человеком, но лишился гражданства: куда пропал Геннадий Корбан

В начале войны Корбан стал главой территориальной обороны Днепра

Геннадий Корбан — известная политическая фигура в Украине. Однако в 2022 году экс-главу партии "УКРОП", как и бывшего депутата Вадима Рабиновича, лишили украинского гражданства. И это решение президента Владимира Зеленского вызвало бурную реакцию, а сам Корбан неоднократно пытался его обжаловать в международных судах.

"Телеграф" решил выяснить, куда пропал Геннадий Корбан и чем сейчас занимается. Мы напомним, какой была его карьера и почему его лишили гражданства.

Геннадий Корбан — что о нем известно

Украинский политик Геннадий Корбан родился в 1970 году в Днепре. Получив образование экономиста, он начал свой путь в бизнесе: сначала работал брокером, позже создал собственную брокерскую компанию, занимался инвестициями, а также развитием проектов в сфере недвижимости. Со временем вошел в наблюдательный совет "Укрнафты".

Политическая карьера Корбана началась в 2013 году, когда он стал заместителем Игоря Коломойского, которого назначили главой Днепропетровской областной администрации. Когда война на Донбассе перешла в горячую стадию, Корбан активно выступал против российской агрессии и сепаратистских проявления в регионах, создав первые добровольческие батальоны.

Когда к власти пришел Петр Порошенко, олигарха Коломойского сняли с должности, а вместе с ним в отставку ушел и Геннадий Корбан.

В 2015 году Геннадий создал политическую партию "УКРОП" и хотел пройти в Раду во время парламентских выборов, однако безуспешно. Затем Корбан хотел стать мэром Киева, но его поддержали всего 2,61% избирателей.

Вскоре его задержала СБУ по ряду уголовных дел, связанных с его деятельностью на посту замгубернатора. В конце года его отправили в СИЗО, а партия временно отстранила его от руководства. Весной 2017-го суд снял с Корбана все обвинения.

В начале 2020 года Корбан возглавил Общественный совет при горсовете Днепра и без согласования с ним не принималось ни одно ключевое решение для города. Неоднократно Геннадий Корбан попадал в списки "Самых влиятельных людей Днепра", а в 2019 году даже возглавил рейтинг (по версии журнала "Новое Время").

Где сейчас Геннадий Корбан и чем занимается

В феврале 2022 года, когда Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, Геннадий Корбан находился в Днепре и возглавил территориальную оборону города. В июле 2022 года политик сообщил, что должен ненадолго выехать из Украины, чтобы увидеться из семилетним сыном. Но когда хотел обратно выехать в страну, у него на границе с Польшей изъяли паспорт, заявив, что он лишен гражданства Украины.

Через свои социальные сети Геннадий Корбан публично обращался к Владимиру Зеленскому, чтобы с просьбой решить "недоразумение" и заявлял, что это нарушение его конституционных прав.

В итоге Корбан поехал в Лондон (Великобритания), откуда продолжал дистанционно помогать Днепру и подавал иски в международные суды, чтобы обжаловать решение президента о лишении его гражданства.

Экс-лидер "УКРОПа" активно ведет Facebook и Telegram-канал, публикуя новости Днепра, а также комментирует ситуацию на фронте и важные события в мире. Лишение гражданства Корбана вызвало бурную реакцию среди населения, поэтому на сайте Кабинета министром создали петицию о возвращении политику гражданства и она быстро собрала 25 тысяч подписей.

Более того, более 200 украинских политиков и общественных деятелей подписали открытое письмо Зеленскому с просьбой пересмотреть решение о лишении гражданства Корбана.

В 2023 году мэр Днепра Борис Филатов в интервью рассказал, что Корбан находится в Европе и продолжает оспаривать решение о лишении гражданства Украины и формально остается главой штаба территориальной обороны Днепра. По состоянию на 2025 год публичных сообщений о восстановлении украинского гражданства Корбана не появлялось.

На своей странице в Facebook Геннадий Корбан публикует фотографии Днепра, пишет о российских обстрелах и критикует действия Дональда Трампа. Его последняя публикация датирована 16 августа и содержит отсылку к тому, что стелить красную дорожку перед диктатором Владимиром Путиным на Аляске было позором для Америки.

