Был главой СБУ при Януковиче и помогал в оккупации Херсона: где сейчас предатель Якименко

В 2023 году Якименко лишили украинского гражданства

После побега экс-президента Виктора Януковича в Россию, вслед за ним отправились и другие предатели из его команды, а именно экс-министр образования Дмитрий Табачник, а также бывший глава СБУ Александр Якименко. Именно его называли главным подозреваемым по делу о расстреле участников Евромайдана, затем обвинили в государственной измене.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас предатель Александр Якименко и что о нем известно. Мы узнали, что во время оккупации Херсона он возглавлял карательные органы России и издевался над мирными жителями.

Александр Якименко — что о нем известно

Предатель Александр Якименко родился в 1964 году в Эстонии в семье советского военного. Образование получил в военном авиационном училище в Краснодарском крае. Якименко служил летчиком, в 1999 году он перевелся в Крым и до 1998 году служил в Вооруженных Силах РФ.

Александр Якименко служил в российской армии

Затем Якименко переехал в Донецк и стал работать в местной СБУ на оперативных и руководящих должностях. В 2007 году он уволился и начал работать в бизнес-структурах Виктора Януковича.

В 2010 году, когда Янукович занял президентское кресло, карьера Якименко стремительно пошла вверх. Он был начальником СБУ в Севастополе, затем в Донецкой области, а через год занял должность первого заместителя председателя СБУ в Киеве. В 2013 году Янукович сделал его главой СБУ и именно он отдавал приказы подавить Евромайдан, в частности его назвали главным подозреваемых в расстреле участников Революции Достоинства.

Александр Якименко при Януковиче возглавлял СБУ

Вслед за Януковичем бывший глава СБУ скрылся от правосудия в России, в феврале 2020 года Печерский суд Киева его заочно арестовал, а в 2021 году против него ввели санкции, обвинили в государственной измене и участии в аннексии Крыма.

После побега в 2014 году бывший глава СБУ жил в России, и как выяснили правоохранители, в начале полномасштабной войны Якименко сам предложил свою "помощь" в оккупации Украины.

Александр Якименко помогал россиянам в окупации Украины

Стало известно, что ФСБ России незадолго до вторжения сформировало команду политиков и спецслужбистов, которые должны были с военными зайти на юг Украины и возглавить местные структуры. В марте 2022 года Херсон был захвачен, Александр Якименко приказал захватить один из офисов в центре города и обустроить в его подвале пыточную. В итоге он возглавил местное ФСБ и принимал участие в издевательствах над проукраински настроенными жителями, требуя из них деньги за освобождение.

Якименко принимал участие в пытках херсонцев во время оккупации

Но в конце октября Якименко и его приспешники выехали из Херсона и чтобы уничтожить улики, в ГСБ сожгли документы. Но СБУ удалось найти документацию за подписью Якименко, а также собрать показания людей, которых держали в подвале.

Александр Якименко находится в Москве

После побега из Херсона предатель организовал свой офис и пыточную в Геническе, но был там нечасто, большую часть времени он проводил в Москве с семьей. В 2023 году президент Владимир Зеленский лишил Якименко украинского гражданства, а СБУ объявила о подозрении ему и его приспешникам. Их обвиняют в госизмене, похищении людей, посягательстве на территориальную целостность Украины и нарушении обычаев войны.

Александра Якименко лишили гражданства Украины

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