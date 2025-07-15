Перенесла инсульт и не появляется на публике: где сейчас экс-нардеп Ирина Луценко и как изменилась

С 2023 года Ирина перестала вести социальные сети

Бывший народный депутат Ирина Луценко — известная фигура на украинской политической арене, как и ее муж Юрий Луценко, который возглавлял Генеральную прокуратуру. Но в 2019 году, после сложения депутатского мандата, Ирина перестала появляться в медийном пространстве, а вскоре и "выпала" из социальных сетей.

"Телеграф" решил выяснить, как изменилась Ирина Луценко и что о ней известно. Также мы узнали, почему она ушла из большой политики.

Ирина Луценко — что о ней известно

Украинский политик Ирина Луценко (девичья фамилия — Нарембик) родилась 7 февраля 1966 года в городе Дубно Ровенской области. После окончания факультета прикладной математики во Львовском политехническом институте, Ирина осталась в Ровно, где получила первый опыт работы в государственных структурах.

Ирина Луценко пришла в политику в 2012 году

В 1998 году профессиональные амбиции привели ее в Киев, где Луценко руководила столичным подразделением Антимонопольного комитета. В большую политику Ирина пришла в 2012 году, когда прошла в парламент Украины, представляя партию "Батькивщина".

Но с 2015 по 2019 год ее политическая карьера продолжилась в рядах "Блока Петра Порошенко", а в 2017 году Ирина доверили должность Представителя Президента Украины в Верховной Раде.

Ирина Луценко была депутатом трех созывов

Стоит отметить, что в этом же году Ирина Луценко была удостоена премии "Женщина ІІІ тысячелетия". Она получила награду в номинации "Рейтинг" за активную позицию в защите прав человека, продвижение равных возможностей для женщин и мужчин, а также за стремление к справедливости в разных сферах общественной жизни. Хотя, в одном из интервью, признавалась, что не хотела идти на номинацию.

Ирина Луценко была удостоена премии "Женщина ІІІ тысячелетия"

В 2019 году Ирина прошла в парламент в третий раз от политической силы "Европейская солидарность". Однако спустя три месяца жена Юрия Луценко приняла неожиданное решение — досрочно сложить депутатские полномочия.

Ирина Луценко в 2019 году сложила мандат

Как изменилась Ирина Луценко и где она сейчас

За годы политической карьеры Ирина Луценко заметно менялась. В издании Antikor писали, что жена экс-генпрокурора неоднократно обращалась за помощью к пластическим хирургам. Судя по всему, Ирина делала себе липосакцию, хотя сам экс-нардеп никак не комментировала эту информацию.

Как изменилась Ирина Луценко

В интервью "Буквам" Юрий Луценко рассказал, что его жена Ирина перенесла инсульт и ее, несмотря на пробки на дорогах, успели вовремя довезти до больницы. Однако после этого случая Ирина не могла на работе выкладываться на полную силу, ситуацию осложняли и ее разногласия в парламенте с членами партии "Слуга народа".

Юрий Луценко рассказал, что жена перенесла инсульт

Юрий заявил, что жена решила уйти из политики и будет заниматься небольшим семейным бизнесом, но не стал уточнять, каким именно. После сложения мандата Ирина Луценко стала избегать публичности и перестала вести социальные сети, в частности Facebook. В медиапространстве о ней давно нет новостей, поскольку публичные мероприятия Ирина не посещает. Юрий Луценко, по всей видимости, уважает стремление жены к приватности, поэтому старается не "светить" ее в своих социальных сетях.

Ирина Луценко пропала из медийного пространства

"Телеграф" писал ранее, куда пропала экс-глава Минздрава Ульяна Супрун. Она разрешила мочить манту и ходить в поликлинику без бахил.