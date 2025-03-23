Враждовал с Кучмой и инициировал "кассетный скандал" по Гонгадзе: куда исчез экс-председатель Верховной Рады Мороз

Политику сейчас 81 год

Известный бывший нардеп Александр Мороз начинал свой путь с работы инженером-механиком в Житомирской области. Вскоре он вступил в Коммунистическую партию, что дало ему платформу для прохождения в Верховную Раду. Чиновник находился на разных государственных должностях десятки лет.

"Телеграф" напомнит, какой была деятельность политика, и куда он исчез.

Что известно об Александре Морозе

Будущий политик родился в 1944 году в Киевской области. Учился в Украинской сельскохозяйственной академии на инженера-механика, после окончания которой работал по специальности в райобъединении "Сельхозтехника" на Житомирщине.

Впоследствии Александр встал преподавателем и заведующим отделом механизации сельского хозяйства Таращанского техникума механизации. Позже учился в Высшей партийной школе, где овладевал политологией. С этого времени и началась политическая карьера Мороза.

Мороз начал заниматься политикой в 90-х, фото из сети

Сначала Александр работал секретарем Киевского облпрофсовета, а затем — первым секретарем РК КПУ. В 1990 году чиновник прошел в парламент, и через год стал лидером Социалистической партии.

В 1994 году Мороза избрали главой парламента, и тогда он впервые баллотировался на пост президента, но занял третье место. Кроме того, Александр был кандидатом в президенты Украины еще 4 раза: в 1999, 2004, 2010 и 2019 годах. Впрочем, ни разу ему не удалось победить.

Мороз 5 раз баллотировался в президенты, фото из сети

Чиновник возглавлял Верховную Раду дважды: в 1994-1998 и в 2006-2007 годах. В 1996 году, когда Мороз был председателем парламента, была принята первая Конституция независимой Украины.

В 2000 году Мороз распространил так называемые "пленки Мельниченко", с чего начался "кассетный скандал". Это были записи разговоров, тайком сделанные майором охраны Николая Мельниченко в кабинете тогдашнего президента Леонида Кучмы. Речь шла о том, что мужчина с голосом, похожим на Кучму, приказал мужчине, голос которого напоминал тогдашнего министра внутренних дел Юрия Кравченко, убить журналиста Георгия Гонгадзе.

Мороз инициировал "кассетный скандал", фото из сети

Также Александр был одним из лидеров движения "Украина без Кучмы". В 2006 году, когда Мороз снова стал нардепом от Социалистической партии, он внезапно выдвинул свою кандидатуру на должность главы ВРУ. Хотя в то время между фракциями БЮТ, "Наша Украина" и СПУ существовало коалиционное соглашение, что Юлия Тимошенко будет премьер-министром, а Петр Порошенко — спикером. Поэтому многие нардепы из коалиции расценили это как предательство со стороны Мороза.

Тогда Социалистическая партия внезапно объединилась с Партией регионов и КПУ, несмотря на то, что не вышла из коалиции с БЮТ и "Нашей Украиной". Это было нарушением регламента ВР, и тогдашний президент Виктор Ющенко распустил парламент и назначил досрочные выборы.

Где сейчас Александр Мороз

В 2022 году Социалистическую партию Украины запретили. Мороз объяснял это тем, что в 2017-2019 годах политическую силу возглавлял Илья Кива. Так политик зарегистрировал новую — "Социалистическая партия Александра Мороза". Хотя представительства политсилы есть в разных областях, она не может функционировать, рассказывал политик в интервью "Телеграфу".

"Наша политическая оценка такова, что то, что в принципе происходит во власти – не соответствует Конституции. И поэтому очевидно, что функционирование партии сейчас невозможно. Сейчас не стоит радикально вмешиваться в ситуацию", — говорил чиновник.

Мороз создал обновленную Соцпартию, фото Getty Images

Мороз заявил, что российский диктатор Владимир Путин потерял военную силу, которую имел раньше.

"Уже сегодня мир понимает, что Путин не тот, за кого себя выдавал. Его уже не боятся, он потерял свой авторитет, и нет у него уже той военной силы, которая была раньше. Этим нужно воспользоваться", — говорил экс-чиновник.

Мороз считает, что Путин стал слабее, фото Getty Images

За неделю до начала полномасштабного вторжения Мороз ездил в Беларусь на встречу с Александром Лукашенко. Он объяснял это тем, что хотел посмотреть местное сельское хозяйство. Мороз отметил, что тогда заметил, насколько Лукашенко зависим от Путина, в то же время он якобы был уверен, что войны не будет.

"Я хотел посмотреть, что они делают в сельском хозяйстве, потому что мы очень много продукции покупали в Беларуси: сахар, молоко. Я говорил Лукашенко о пропаганде и всех этих вещах, а он отвечал: да какая там война, ничего не будет. Я видел, что он действительно не знает, что Путин решится на это. Но было очевидно, что Лукашенко полностью зависит от Путина", — делился политик.

Лукашенко и Мороз встретились в 2022 году, фото из сети

В 2024 году политик жаловался, что ему не хватает пенсии, размером в 21 тысячу гривен. Он говорил, что если бы не помощь детей, не смог бы прожить на эти деньги.

"Я живу на пенсию сегодня. Если бы мне дети не помогали, то я не мог бы свести концы с концами. У меня пенсия сейчас 21 тысяча. Это большие деньги, но надо тратить на бензин, около 8 тысяч в месяц только на лекарства и тому подобное", — заявил Мороз.

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