Був у Дніпрі найвпливовішою людиною, але втратив громадянство: куди зник Геннадій Корбан

На початку війни Корбан став головою територіальної оборони Дніпра

Геннадій Корбан – відома політична фігура в Україні. Однак у 2022 році ексглаву партії "УКРОП", як і колишнього депутата Вадима Рабіновича, позбавили українського громадянства. І це рішення президента Володимира Зеленського викликало бурхливу реакцію, а сам Корбан неодноразово намагався його оскаржити у міжнародних судах.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зник Геннадій Корбан і чим зараз займається. Ми нагадаємо, якою була його кар’єра і чому його позбавили громадянства.

Геннадій Корбан — що про нього відомо

Український політик Геннадій Корбан народився 1970 року у Дніпрі. Здобувши освіту економіста, він почав свій шлях у бізнесі: спочатку працював брокером, пізніше створив власну брокерську компанію, займався інвестиціями, а також розвитком проєктів у сфері нерухомості. Згодом увійшов до наглядової ради "Укрнафти".

Геннадій Корбан пішов у політику у 2013 році

Політична кар’єра Корбана розпочалася у 2013 році, коли він став заступником Ігоря Коломойського, якого призначили головою Дніпропетровської обласної адміністрації. Коли війна на Донбасі перейшла в гарячу стадію, Корбан активно виступав проти російської агресії та сепаратистських проявів у регіонах, створивши перші добровольчі батальйони.

Геннадій Корбан був заступником голови Дніпровської ОДА

Коли до влади прийшов Петро Порошенко, олігарха Коломойського зняли з посади, а разом із ним у відставку пішов і Геннадій Корбан.

У 2015 році Геннадій створив політичну партію "УКРОП" і хотів пройти до Ради під час парламентських виборів, проте безрезультатно. Потім Корбан хотів стати мером Києва, але його підтримали лише 2,61% виборців.

Геннадій Корбан створив партію "УКРОП"

Незабаром його затримала СБУ у низці кримінальних справ, пов’язаних з його діяльністю на посаді заступника губернатора. Наприкінці року його відправили до СІЗО, а партія тимчасово усунула його від керівництва. Навесні 2017 року суд зняв з Корбана всі звинувачення.

Геннадій Корбан сидів у СІЗО

На початку 2020 року Корбан очолив Громадську раду при міськраді Дніпра і без погодження з ним не ухвалювалося жодне ключове рішення для міста. Неодноразово Геннадій Корбан потрапляв до списків "Найвпливовіших людей Дніпра", а у 2019 році навіть очолив рейтинг (за версією журналу "Новий Час").

Геннадій Корбан був найвпливовішою людиною Дніпра

Де зараз Геннадій Корбан і чим займається

У лютому 2022 року, коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, Геннадій Корбан перебував у Дніпрі та очолив територіальну оборону міста. У липні 2022 року політик повідомив, що має ненадовго виїхати з України, щоб побачитися із семирічним сином. Але коли хотів в'їхати назад до країни, у нього на кордоні з Польщею вилучили паспорт, заявивши, що він позбавлений громадянства України.

Геннадія Корбана позбавили громадянства України

Через свої соціальні мережі Геннадій Корбан публічно звертався до Володимира Зеленського з проханням вирішити "непорозуміння" і заявляв, що це порушення його конституційних прав.

У результаті Корбан поїхав до Лондона (Великобританія), звідки продовжував дистанційно допомагати Дніпру та подавав позови до міжнародних судів, щоб оскаржити рішення президента про позбавлення його громадянства.

Геннадій Корбан через суди намагається оскаржити рішення Зеленського

Екслідер "УКРОПу" активно веде Facebook та Telegram-канал, публікуючи новини Дніпра, а також коментує ситуацію на фронті та важливі події у світі. Позбавлення громадянства Корбана викликало бурхливу реакцію серед населення, тому на сайті Кабінету Міністром створили петицію про повернення політику громадянства і вона швидко зібрала 25 тисяч підписів.

Щобільше, понад 200 українських політиків та громадських діячів підписали відкритий лист Зеленському із проханням переглянути рішення про позбавлення громадянства Корбана.

У 2023 році мер Дніпра Борис Філатов в інтерв’ю розповів, що Корбан перебуває в Європі й продовжує оскаржувати рішення про позбавлення громадянства України та формально залишається головою штабу територіальної оборони Дніпра. На 2025 рік публічних повідомлень про відновлення українського громадянства Корбана не з’являлося.

Геннадій Корбан живе в Європі та підтримує Україну

На своїй сторінці у Facebook Геннадій Корбан публікує фотографії Дніпра, пише про російські обстріли та критикує дії Дональда Трампа. Його остання публікація датована 16 серпня і містить посилання на те, що стелити червону доріжку перед диктатором Володимиром Путіним на Алясці було ганьбою для Америки.

Геннадій Корбан висвітлює у соцмережах новини України та світу

