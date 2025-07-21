Квартиры для льготников ушли не в те руки: кто "втиснулся" в очередь и нажился на продаже

Академия МВД продолжает старую "добрую" традицию

Жилье, которое Национальная академия внутренних дел (НАВД) обещала предоставить ветеранам и льготникам, в итоге досталось руководящему составу самого учреждения. Среди них были даже такие, что сразу продали новые квартиры.

Журналисты Bihus.Info также нашли получателей жилья, уже имеющих целую коллекцию недвижимости.

Как все начиналось

Еще в 2017 году Академия решила снести старые общежития и учебный корпус по улице Кудряшова (Мокрая) 8-10 в Киеве. На их месте планировалось построить жилой комплекс совместно с застройщиком. Основным аргументом было то, что старое жилье непригодно, а в квартирной очереди стоит около 250 семей сотрудников, из которых 90% льготники: участники боевых действий, АТО, сотрудники полиции, ликвидаторы. По условиям соглашения с застройщиком НАВД должна была получить 28 квартир в новостройке.

Документы расследования

В 2024 году первое здание ЖК "Сити Хаб" ввели в эксплуатацию, и Академия получила 18 квартир. Жилье быстро начали приватизировать сотрудники, формально числившиеся в очереди и якобы проживавшие в общежитиях. Однако журналисты обнаружили, что эти люди и их родственники уже владеют несколькими объектами недвижимости.

ЖК «Сити Хаб»

Кто наглее всех

Крупнейшая из переданных квартир — 87 квадратных метров — досталась Инне Шруб, заместителю директора заочной формы НАВД. Это не первое жилье, которое она получила от государства. В 2017-м ей уже выделяли квартиру, но в 2024-м она передала ее Академии, зато получила новую — более крупную и более дорогую, которую продала уже через два месяца за около 130 тысяч долларов. Между тем, ее семья проживает в квартире, оформленной на мать, а родителям и сестре Шруб принадлежат еще девять квартир в Киеве.

Инна Шруб получила квартиру и продала ее за 130 тысяч долларов через 2 месяца

Рекордсменом по самой быстрой продаже квартиры стал Алексей Федченко, старший преподаватель НАВД. Он реализовал полученное государственное жилье через три недели после приватизации. Его жена имеет три квартиры в столице, прибыльный фармацевтический бизнес и Land Rover Discovery стоимостью более полутора миллионов гривен. Учитывая задекларированные доходы супругов, они могли приобрести квартиру самостоятельно.

Квартиру также получил Юрий Миронец, начальник Отдела информационно-технического обеспечения НАВД. Формально он имел право на жилье как житель общежития, хотя еще в 2019 году приобрел двухкомнатную квартиру в ЖК "Оранж Парк" под Киевом. В 2024 году он продал ее собственному тестю, оставшись там жить, и почти сразу получил новую квартиру в "Сити Хабе". К тому же, сейчас Миронец возводит частный дом в Крюковщине.

Еще одна квартира досталась Нине Решетинской, начальнице отдела закупок и тендеров НАВД. Она стала на учет в 2018 году как проживающая в общежитии, хотя на тот момент уже декларировала строительство частного дома в элитном селе Гореничи. Строительство завершили еще в 2020-м, но в 2024-м Решетинская получила государственную квартиру.

Что было раньше

Принципы распределения жилья в НАВД вызывают вопросы не первый год. Действующий ректор Руслан Сербин проживает в имении площадью 400 м², оформленном на мать, однако получил квартиру в другом ведомственном комплексе — "Жемчужина кадетской рощи". В этом же ЖК, возведенном по аналогичной схеме, получила и приватизировала жилье супруга проректора Станислава Мозоля. В тот момент семья Мозолей владела шестью квартирами, двумя домами и гостиницей возле Буковеля.

Еще один проректор Андрей Запотоцкий также получал ведомственное жилье. Пока он живет в доме, записанном на знакомого, а свою квартиру продал и, по словам журналистов, инвестировал средства в другую недвижимость — в частности, за рубежом.

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