Ціна квартир злетить вже восени? Чому долар більше не головний і на скільки подорожчає житло

За що українці готові переплачувати та як змінився ринок житла

Нове житло може подорожчати вже цієї осені. Ціни на квартири у новобудовах зростуть на кілька відсотків, передусім у популярних комплексах.

У звичайних проєктах зміни будуть невеликими. Про це розповідає "Телеграф" посилаючись на пресреліз будівельної компанії Kovcheg Developer.

За словами засновника компанії Віктора Козачка, первинний ринок житла перебуває у стані "когнітивного дисонансу". Прив'язка вартості квадратного метра до курсу долара вже не працює.

Віктора Козачок, засновник Kovcheg Developer

Чому долар більше не впливає на ціни

Експерт пояснює, що наприкінці минулого року більшість забудовників закладали у вартість квадратного метра курс "із запасом" — від 45 гривень за долар. Однак упродовж року курс долара та інфляція розходяться.

Найкраще показує справжнє здорожчання вартість будівельних робіт. За цей рік вона зросла мінімум на 12–17% у гривні. Для більшості забудовників саме це стало головним орієнтиром при встановленні цін.

Як змінювалися ціни за пів року

За даними ЛУН, за перші шість місяців року квартири у новобудовах подорожчали на 1–14% у більшості областей і Києві. В окремих проєктах на заході та в Одеській області зростання сягнуло понад 15%.

Козачок розповідає, що у січні бачили ціни "наперед". Ринок швидко змусив переглянути стратегію: коли за цими цінами не купують, доводиться робити акції, знижки та майже безвідсоткове розтермінування. Водночас у західних регіонах, Києві та області зберігається високий попит, і там ще далеко до цінової "стелі".

За що люди готові переплачувати

За останні 5-7 років частка комплексних, концептуальних проєктів зросла з 2–3% до 5–7%, і ця тенденція продовжується. Покупці готові платити за квадратний метр на 15–20 тисяч гривень більше за умови високої якості, комплексної інфраструктури, безпеки, природного оточення та інвестиційної привабливості.

Люди тепер шукають не просто квартиру для життя, а вкладення грошей. Формула покупки змінилася: купити — жити — продати — заробити.

Головні вимоги покупців сьогодні:

якісне будівництво з екологічними матеріалами та готовим ремонтом

інфраструктура для життя, роботи і відпочинку на території

безпека від охорони до бомбосховищ

можливості для відпочинку

високий рівень сервісу

потенціал зростання вартості

Нові формати житла

З 2025 року на ринку поступово почали з'являтися об'єкти нового, місцями "революційного" формату. Вони поєднують готельний формат із класичним житлом, де покупці стають юридичними власниками квартир із готельним сервісом, переважно в курортних зонах.

Прогноз на осінь

Козачок прогнозує, що попри інформаційне "хвилювання" та суперечливий шквал повідомлень у ЗМІ, війна залишається ключовим стримувальним фактором для покупців. Восени різких стрибків цін не очікується, зростання не перевищить кількох відсотків і торкнеться лише проєктів із високим попитом.

У деяких концептуальних комплексах ціна може зрости на 35–40% від старту будівництва до здачі, але "стандартні" проєкти, розпочаті ще 3–4 роки тому, стають менш конкурентними.

Сайт компанії.

Сторінка в facebok.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, наскільки добре продається житло в новобудовах у 2025. Ми розповідали, у яких містах покупців найбільше.