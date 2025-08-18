"Укрзализныця" нагло ответила на просьбу добавить вагоны к электричке

Люди переживают из-за большого количества человек в одном вагоне

Украинцы жалуются на перевозку в электричке направление "Киев — Гребенка". Ведь якобы количество вагонов сократили до шести, и люди вынуждены ехать, как в консервной банке.

Об этом в комментариях написал один из пользователей. Он также призвал УЗ, привлекли специальную комиссию, чтобы она оценила ситуацию и способствовала ее разрешению.

"А можно "специальную комиссию" создать заблаговременно по поводу электричек направления "Киев — Гребенка", где "Укрзализныця" трамбует людей в шесть вагонов", — пишет мужчина.

Он добавляет, что при этом в нехватке вагонов винят самих украинцев, ведь "денег не хватает на ремонт подвижного состава". К тому же в Украине зафиксирован стремительно распространяющийся новый штамм коронавируса. Поэтому мужчина отмечает, что такое большое количество людей в одном вагоне — нарушение эпидемиологических норм.

"Сейчас, пишут, ковид снова разошелся, а где ему комфортнее всего? Правильно — в электричке "Киев — Гребенка" — добавляет мужчина.

Пассажиры жалуются на электричку

В УЗ уже ответили на эту жалобу, однако тон сообщения вызывает вопросы. В компании отметили, что могут увеличить количество вагонов, если органы самоуправления компенсируют перевозку льготников. Ведь эти органы могут заказывать у "Укрзализныци" перевозки, которые добавляют деньги в бюджет. Таким образом, вопрос будет решен.

