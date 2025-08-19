Военный купил билет, но в поезд его не пустили. В УЗ заявили, что все "правомерно"

Это просто хамство, — возмущается пассажир

Купить билеты на поезд в Украине летом – настоящий квест. Однако даже их наличие не гарантирует посадку в вагон — на такую ситуацию пожаловался военный.

Военный Сергей Ку в Facebook рассказал, что он приобрел билет, но в 3:30 в его поезд его не посадили. Причина в том, что мужчина купил билет в женский вагон.

То есть на имя Сергей сайт сервис билетов Укрзализныця спокойно продает билет в женский вагон, о чем я узнаю только купив его. Билет отправлен на e-mail. То есть при оформлении никаких вопросов. Я подумал что это нормально, и ничего не заподозрил, — описал ситуацию мужчина

В комментариях он добавил, что военный и на сутки ездил из-под Купянска по служебным делам. Мужчина требует от УЗ, чтобы она настроила свои сервисы продажи билетов с указанием пола, что исключит такие досадные случаи.

Все на нервах. Я вообще не знал об этих вагонах и не должен знать. Что, трудно при покупке совершить невозможность приобретения мужчинами? Нет. Просто вам безразлично. Это просто хамство, — возмущается военный

Что ответили в Укрзализныце

Представитель перевозчика ответил, что информация о специальных вагонах, в частности, женские, отображается на всех этапах покупки — как в системе онлайн, так и на кассе. Если пассажир не обратил на нее внимание – это его проблема.

Если при выборе места не было обращено внимание на метку, это не означает, что она отсутствует. Просим внимательно проверять информацию на билете и системе перед подтверждением покупки. Отказ в посадке был правомерным, — отметили в УЗ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Укрзализныця" нагло ответила на просьбу добавить вагоны к электричке. Там заявили, что могут увеличить количество вагонов, если органы самоуправления компенсируют перевозку льготников.