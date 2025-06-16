Создали целую империю? Как семья эксглавы департамента защиты экономики разжилась на миллионы

Расследователи узнали несколько темных моментов по истории семейного бизнеса

После увольнения из правоохранительных органов генерал полиции Игорь Купранец и его семья построили масштабную бизнес-империю: от элитной недвижимости в Киеве до гостиниц в Трускавце и Буковеле, от агропредприятий в Европе до газодобывающих компаний. По данным журналистов, общая стоимость недвижимости составляет как минимум 6 миллионов долларов.

Бизнес-активы Купранцов пересекаются с уголовными делами, которые в свое время велись под руководством самого Купранца, что вызывает больше всего вопросов. Об этом говорится в сюжете Bihus.Info.

Игорь Купранец — генерал полиции в отставке, ранее занимал должность первого заместителя главы Нацполиции и руководил Департаментом защиты экономики, который был ликвидирован в 2019 году. После увольнения со службы он переключился на крупный бизнес.

Игорь Купранец

Недвижимость и бизнес

Сегодня семья Купранцов владеет бизнес-центром "Айсберг" в столице, элитными квартирами в жилом комплексе Tetris Hall и клубном доме The Garden, а также тремя частными домами общей площадью более 1300 квадратных метров.

Бизнес-центр "Айсберг" на Липковском, 11

В их собственность входят также гостиница Reymond в Трускавце, несколько домов в Пилипце и десятки гектаров земли во Львовской области. Кроме того, в Буковеле семья возводит еще одну гостиницу, однако строительство по состоянию на данный момент заморожено.

Отель Reymond в Трускавце

Представительский номер в отеле Reymond

Кроме недвижимости, семья Купранцов создала около десяти компаний в разных сферах. Среди направлений: садоводство, производство соков, выращивание орехов, а также солнечная энергетика. Семья также владеет аграрной компанией в Польше.

Раньше им принадлежали бизнесы по добыче гранита, газа и грузовых перевозок. Формально Купранцы уже не имеют к ним отношения, однако журналисты предполагают, что выход мог быть только номинальным.

Почему бизнес Купранцов вызывает уйму вопросов?

Значительная часть бизнеса появилась еще в тот период, когда Игорь Купранец работал в правоохранительной системе.

Часть предприятий семья ведет в сотрудничестве с Марией Ситак — сестрой жены Сергея Вязмикина, ранее бывшего первым заместителем Купранца.

В 2023 году журналист Михаил Ткач зафиксировал Вязмикина на Лазурном побережье Франции. Сама Ситак, кроме украинских активов, имеет аграрные компании в Польше и Словакии.

Журналисты Bihus.Info выяснили, что некоторые проекты, к которым причастны семьи Купранцов и Вязмикиных, ранее фигурировали в уголовных делах, расследовавшихся ДЗЭ под руководством самого Купранца.

Речь идет, в частности, о деле по факту отчуждения принадлежавшего государству Головинского карьера. Через два года после возбуждения дела в составе проверяемой компании неожиданно появился отец генерала — Михаил Купранец.

Головинский карьер поставляет значительные объемы гранита, лабрадорита и щебня

Другое резонансное дело касалось ареста зерна агрохолдинга в Одесской области. В ходе следствия правоохранители заблокировали все зерно в элеваторах, включая принадлежащее посторонним предпринимателям. Один из них даже получил судебное решение о возврате собственности, но оказался в следственном изоляторе, а зерно его было продано через АРМА по заниженной цене. Купила его компания, связанная с семьями Купранцов и Вязмикиных. Михаил Купранец фигурировал в этом бизнесе даже тогда, когда дело еще рассматривалось в суде.

После выхода на международный аграрный рынок вокруг семьи появились и другие интересные связи. В 2023 году "Укрзализныця" создала в Польше дочернюю компанию — UKRAINIAN RAILWAYS CARGO POLAND, которая должна была обеспечивать транспортировку грузов в Европу.

Возглавил польское представительство не специалист железнодорожного дела, а бывший подчиненный Купранца из ДЗЭ – Михаил Пластун. В "Укрзализныце" объяснили, что назначение прошло без конкурса, ведь такая процедура не предусмотрена. Решение было принято участниками общества.

В комментарии журналистам Bihus.Info Игорь Купранец заявил: "Я не хотел бы обсуждать свою собственную деятельность, тем более с журналистами, тем более на сегодняшний день."

Напомним, судья из Киева показала почти 2 млн грн дохода, купила авто и хранит десятки тысяч долларов. Об этом стало известно из ежегодной декларации за 2024 год. Дочь судьи в прошлом году приобрела жилой дом и земельный участок в Закарпатье.