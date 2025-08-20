Это был целый скандал: в Украине называли улицу в честь Юлии Тимошенко, но все изменилось

Сейчас у улицы другое название

В Украине есть немало интересных и забавных названий населенных пунктов. А в Луцке есть улица, которую в 2011 году переименовали в честь политика Юлии Тимошенко.

На тот момент улица называлась Сергея Лазо — в честь российского революционера и большевика. 17 августа 2011 года городской совет Луцка принял решение о переименовании улицы Лазо на улицу Юлии Тимошенко.

Однако в тот же день городской голова Николай Романюк наложил вето на это решение. 29 ноября того же года Луцкий городской совет переименовал улицу Лазо на улицу Георгия Гонгадзе. Такое название она имеет до сих пор.

Улица Георгия Гонгадзе, Луцк

Переименовать луцкую улицу Лазо в Юлию Тимошенко в 2011 году предложил представитель депутатской группы "Город будущего" Александр Пиза. Глава комиссии по упорядочению названий улиц, заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Григоренко возразил, мотивируя это тем, что согласно уставу территориальной общины Луцка улицы можно называть только именами умерших.

В ответ депутат из фракции партии "Батькивщина" Андрей Осипов заявил, что горсовет хочет не увековечить память Тимошенко, а "поддержать находящегося под политическими репрессиями политика". В конце концов, решение было принято минимальным количеством голосов, но мэр наложил на него вето.

Напомним, Юлия Тимошенко — украинский политический деятель, глава политической партии "Батькивщина". Она первая женщина — премьер-министр Украины. Тимошенко дважды занимала этот пост (2005, 2007-2010).

С 5 августа 2011 года по 22 февраля 2014 года Тимошенко отбывала наказание, она считается политзаключенным режима беглого президента Виктора Януковича. Именно в начале ее заключения соратники по партии и хотели поддержать ее, назвав в ее честь улицу в Луцке.

