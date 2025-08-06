В Киеве есть "зимняя", "весенняя" и две "летние" улицы: где они находятся и как называются (карта)

Знали ли вы, что в Киеве можно прогуляться от "января" до "августа" через несколько минут?

В Феофании среди зеленых просторов Голосеевского района столицы расположился небольшой, но особый уголок — садовое общество "Метролог". Здесь находятся четыре необычных улицы, названные в честь месяцев года: Январская, Апрельская, Июльская и Августовская.

Их история и атмосфера создают уникальный портрет Киева. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Как появились улицы

В начале 2010-х годов на территории садового общества "Метролог" начали формироваться небольшие безымянные дороги. Активная застройка и необходимость приведения в порядок почтовых адресов заставила жителей обратиться в Киевский городской совет с просьбой официально наименовать новые улицы.

В 2013 году депутаты Киеврады поддержали инициативу местных жителей. Так появились четыре улицы с поэтическими названиями, отражающие месяцы года. Выбор таких имен не был случайным — он подчеркивал близость к природе и загородную атмосферу этого уголка столицы.

Выдержка из решения Киевсовета

География микрорайона

Все четыре улицы компактно расположены на небольшой территории вблизи заповедника "Феофания":

Улица Январская – самая длинная из всех, протянувшаяся от Метрологической улицы на 245 метров до конца усадебной застройки. Это тихая уютная дорога, окруженная частными домами.

– самая длинная из всех, протянувшаяся от Метрологической улицы на 245 метров до конца усадебной застройки. Это тихая уютная дорога, окруженная частными домами. Улица Августовская пролегает параллельно Январской, ее длина составляет 260 метров. Особенность этой улицы — она ведет непосредственно к территории государственного заповедного хозяйства "Феофания".

пролегает параллельно Январской, ее длина составляет 260 метров. Особенность этой улицы — она ведет непосредственно к территории государственного заповедного хозяйства "Феофания". Улицы Апрельская и Июльская — короче предыдущих (около 240 метров каждая), но не менее атмосферные. Обе начинаются от Январской и уводят в глубину жилмассива.

Жизнь среди зелени

Район характеризуется малоэтажной усадебной застройкой с частными домами. Жители этих улиц выбрали для себя спокойную жизнь рядом с природой — ведь буквально в нескольких минутах ходьбы начинается заповедник "Феофания" с лесными тропинками и чистым воздухом.

Инфраструктура микрорайона развивается постепенно. Ближайшие станции метро — "Ипподром" и "Теремки" — находятся на удалении, но добраться до центра города можно по троллейбусу №11 по улице Академика Заболотного или маршрутным такси, курсирующим по Метрологической улице.

Символика и особенная атмосфера

Названия улиц создают поэтическое настроение: от зимнего "Января" до летнего "Августа". Это символизирует цикличность природы и подчеркивает особый характер района – здесь ценят покой, добрососедские отношения и близость к природе.

Сегодня район улиц с "месячными" названиями – это пример того, как может выглядеть уютная жизнь на окраине большого города. Сочетание частной застройки, зеленой зоны и удобного транспортного сообщения делает это место привлекательным для уставших от городской суеты.

Ранее "Телеграф" рассказывал о "триаде" вдохновляющих улиц в Киеве. У них также очень поэтические названия.