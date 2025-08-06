В Киеве есть "зимняя", "весенняя" и две "летние" улицы: где они находятся и как называются (карта)
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Знали ли вы, что в Киеве можно прогуляться от "января" до "августа" через несколько минут?
В Феофании среди зеленых просторов Голосеевского района столицы расположился небольшой, но особый уголок — садовое общество "Метролог". Здесь находятся четыре необычных улицы, названные в честь месяцев года: Январская, Апрельская, Июльская и Августовская.
Их история и атмосфера создают уникальный портрет Киева. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.
Как появились улицы
В начале 2010-х годов на территории садового общества "Метролог" начали формироваться небольшие безымянные дороги. Активная застройка и необходимость приведения в порядок почтовых адресов заставила жителей обратиться в Киевский городской совет с просьбой официально наименовать новые улицы.
В 2013 году депутаты Киеврады поддержали инициативу местных жителей. Так появились четыре улицы с поэтическими названиями, отражающие месяцы года. Выбор таких имен не был случайным — он подчеркивал близость к природе и загородную атмосферу этого уголка столицы.
География микрорайона
Все четыре улицы компактно расположены на небольшой территории вблизи заповедника "Феофания":
- Улица Январская – самая длинная из всех, протянувшаяся от Метрологической улицы на 245 метров до конца усадебной застройки. Это тихая уютная дорога, окруженная частными домами.
- Улица Августовская пролегает параллельно Январской, ее длина составляет 260 метров. Особенность этой улицы — она ведет непосредственно к территории государственного заповедного хозяйства "Феофания".
- Улицы Апрельская и Июльская — короче предыдущих (около 240 метров каждая), но не менее атмосферные. Обе начинаются от Январской и уводят в глубину жилмассива.
Жизнь среди зелени
Район характеризуется малоэтажной усадебной застройкой с частными домами. Жители этих улиц выбрали для себя спокойную жизнь рядом с природой — ведь буквально в нескольких минутах ходьбы начинается заповедник "Феофания" с лесными тропинками и чистым воздухом.
Инфраструктура микрорайона развивается постепенно. Ближайшие станции метро — "Ипподром" и "Теремки" — находятся на удалении, но добраться до центра города можно по троллейбусу №11 по улице Академика Заболотного или маршрутным такси, курсирующим по Метрологической улице.
Символика и особенная атмосфера
Названия улиц создают поэтическое настроение: от зимнего "Января" до летнего "Августа". Это символизирует цикличность природы и подчеркивает особый характер района – здесь ценят покой, добрососедские отношения и близость к природе.
Сегодня район улиц с "месячными" названиями – это пример того, как может выглядеть уютная жизнь на окраине большого города. Сочетание частной застройки, зеленой зоны и удобного транспортного сообщения делает это место привлекательным для уставших от городской суеты.
Ранее "Телеграф" рассказывал о "триаде" вдохновляющих улиц в Киеве. У них также очень поэтические названия.