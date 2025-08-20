Це був цілий скандал: в Україні називали вулицю на честь Юлії Тимошенко, але все змінилося

Зараз у вулиці інша назва

В Україні є чимало цікавих та кумедних назв населених пунктів. А у Луцьку є вулиця, яку у 2011 році перейменували на честь політикині Юлії Тимошенко.

На той момент вулиця мала назву Сергія Лазо — на честь російського революціонера і більшовика. 17 серпня 2011 року Луцька міська рада ухвалила рішення про перейменування вулиці Лазо на вулицю Юлії Тимошенко.

Однак того ж дня міський голова Микола Романюк наклав вето на це рішення. 29 листопада того ж року, Луцька міська рада перейменувала вулицю Лазо на вулицю Георгія Гонгадзе. Таку назву вона має й досі.

Вулицю Георгія Гонгадзе, Луцьк

Перейменувати луцьку вулицю Лазо на Юлії Тимошенко у 2011 році запропонував представник депутатської групи "Місто майбутнього" Олександр Пиза. Голова комісії з упорядкування назв вулиць, заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Григоренко заперечив, мотивуючи це тим, що відповідно до статуту територіальної громади Луцька вулиці можна називати тільки іменами померлих.

У відповідь депутат з фракції партії "Батьківщина" Андрій Осіпов заявив, що міськрада хоче не увіковічити пам’ять Тимошенко, а "підтримати політика, який перебуває під політичними репресіями". Врешті решт рішення було ухвалено мінімальною кількістю голосів, проте мер наклав на нього вето.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко — українська політична діячка, голова політичної партії "Батьківщина". Вона є першою жінкою — прем'єр-міністром України. Тимошенко двічі посідала цю посаду (2005, 2007—2010).

З 5 серпня 2011 року по 22 лютого 2014 року Тимошенко відбувала покарання, вона вважається політв'язнем режиму президента-втікача Віктора Януковича. Саме на початку її ув'язнення соратники по партії й хотіли підтримати її, назвавши на її честь вулицю у Луцьку.

Раніше "Телеграф" розповідав, звідки пішла назва міста Суми. Вона не пов'язана ані з сумом (як дехто вважає) ані з сумками (є й така версія).