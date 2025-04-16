ОККО берёт в аренду сеть автозаправок KLO. Как изменятся цены на топливо в Украине?

Украинский рынок горючего ожидает изменений

Через месяц цена автомобильного горючего в Украине серьезно изменится. Эксперты прогнозируют удешевление бензина и дизтоплива до 4 гривен на каждом литре. Однако причиной тому будет не перекраивание рынка нефтепродуктов.

Все из-за существенного снижения стоимости нефти в мире. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман. Он объяснил, как сейчас формируется цена горючего на рынке, и какие изменения ожидают сети заправок в Украине в 2025 году.

— Из-за снижения цены нефти подешеветь все типы топлива, кроме газа, на 2-3-4 грн за литр. Это должно произойти в мае, в промежутке с начала по середину месяца, когда наши АЗС будут получать новый бензин из новой подешевевшей нефти, — говорит экономический эксперт.

Он пояснил, что государственная сеть АЗС "Укрнафта", получающая сырье отечественной добычи, имеет короткое плечо доставки и дешевую рабочую силу, тоже будет ориентироваться на мировые тенденции, так что цена автомобильного горючего повсюду будет примерно одинакова.

Однако, говоря о способах уменьшения операционных расходов сетей украинских АЗС, он отметил, что некоторые компании минимизируют налоги и платят работникам минимальную зарплату, выдавая оставшиеся в конверте. В качестве примера он привел графики уплаты налогов с литра розничной продажи горючего и налогов с зарплат работников.

Сколько налогов уплачивают на 1 литр розничной продажи горючего. График – Экономическая экспертная платформа

Сколько налогов платят на зарплату за 1 работника в месяц. График – Экономическая экспертная платформа

Комментируя разрешение Антимонопольного комитета Украины одному из крупнейших операторов нефтяного рынка ОККО (412 автозаправочных комплексов) взять в аренду часть киевской сети автозаправок KLO (38 из 70), он пояснил, что укрупнение рынка является нормальным явлением в кризисные годы.

— Пока что не вижу в этом критической проблемы, ведь покупают более мелких игроков с сетью до 100 станций. Если на рынке останется 10-20 крупных игроков – это нормально. Главное, чтобы их было не меньше десяти, – объясняет эксперт. Он также согласился с мнением, что на цене горючего слияния не скажутся. Так что пока на этом рынке нет монополий — с ценой нефтепродуктов все будет хорошо.

*Сеть АЗС Parallel (22 автозаправочных комплекса) приобрела сеть MOTTO (70); активов Glusco) — приобрела Shell (118); кроме уже разрешенных к аренде 38 комплексов KLO, планирует "одолжить" у нее еще 19.

Также ранее "Телеграф" писал, что расходы на горючее станут меньше уже скоро. Но коснется это не всех.