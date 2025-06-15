"Будет еще дешевле": водителям готовят приятный сюрприз на АЗС

Эксперт назвал горючее, которое продолжит уверенно дешеветь

Цена на сжиженный газ в Украине может упасть еще на одну гривну в ближайшее время. Такую оценку дал эксперт по рынку топлива Украины Сергей Куюн.

Руководитель группы А-95 рассказал, что причиной удешевления стало падение закупочной цены на этот вид топлива. По словам специалиста, скрапгаз уже начал дешеветь на украинских заправках.

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Ситуация на топливном рынке достаточно необычна. Розничная цена на бензин выросла, дизель остался стабильным, а сжиженный газ подешевел одновременно.

"Я такого даже не помню, чтобы когда-то такое было — обычно цены на разные виды горючего двигались в одном направлении, а здесь — в диаметрально противоположных, как лебедь, рак и щука", — объяснил Куюн.

Разнонаправленное движение цен эксперт связал с разными наценками на каждый вид топлива. На бензин наценка была минимальной в течение года, что позволяло предвидеть рост. На дизель он был даже избыточным, а вот на сжиженном газе провалилась закупочная цена.

По словам Куюна, дизельное топливо также может немного снизиться в цене. Стоимость бензина, по оценкам специалиста, скорее всего, не изменится в ближайшее время.

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