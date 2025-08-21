Укр

"Буферная зона" или гегемон Восточной Европы? Политолог объяснил, почему Трамп прикусит язык при упоминании Украины

Игорь Тимофеев
Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото Getty Images

Киеву нужна помощь и инвестиции в украинский ВПК

Украине должно быть безразлично, что президент США Дональд Трамп называет ее "буферной зоной" между НАТО и Россией, если у ВСУ на вооружении будут ракеты с дальностью удара в 3000 километров, а украинские спецслужбы смогут проводить операции против врага в Африке и Азии.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, где пройдет буферная зона.

— Плевать, если у нас будет собственный ОПК и ракеты дальностью 3000 км. Это точно не буферная зона. Это военный гегемон в Восточной Европе. Если у Украины будет возможность на их территории вырезать глотки российским офицерам, которые подумают, что могут нападать на Украину, можете называть нас как угодно, — говорит политический эксперт.

По его словам, если Украина будет хорошо организована, вооружена с ног до головы, в том числе оружием собственного производства, безразлично, как нас назовут.

— Главное, чтобы мы здесь делали то, что нам нужно. И тогда буферная зона будет на территории России. Если нам будет предоставлена помощь, инвестиции в украинский ВПК, то хоть диктатором или коррумпированной страной называйте, — говорит политолог.

По его мнению, если у нас будет оружие и ракеты дальностью 3-4 тысячи километров, многие страны прикусят язык.

— Даже Соединенные Штаты Америки, когда будут говорить о некой "буферной зоне", придут сюда с уважением и будут называть нас по-другому. Потому что [наши] пацаны умеют кому оторвать голову где-то в Африке, в Азии, — подытожил Тарас Загородний.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему не верит в обещания Запада о гарантиях безопасности Украины.

