"Буферна зона" чи гегемон Східної Європи? Політолог пояснив, чому Трамп прикусить язик при згадці України

Києву потрібна допомога й інвестиції в український ВПК

Україні має бути байдуже, що президент США Дональд Трамп називає її "буферною зоною" між НАТО та Росією, якщо у ЗСУ на озброєнні будуть ракети із дальністю удару у 3000 кілометрів, а українські спецслужби зможуть проводити операції проти ворога в Африці та Азії.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, де саме пройде буферна зона.

— Плювати, якщо у нас буде власний ОПК і ракети дальністю 3 000 км. Це точно не буферна зона. Це — військовий гегемон у Східній Європі. Якщо Україна матиме можливість на їхній території виріза́ти горлянки російським офіцерам, які подумають, що можуть нападати на Україну, можете називати [нас] як завгодно, — каже політичний експерт.

За його словами, якщо Україна буде добре організована, озброєна з ніг до голови, в тому числі зброєю власного виробництво, байдуже, як нас назвуть.

— Головне, щоб ми тут робили те, що нам потрібно. І тоді буферна зона буде на території Росії. Якщо нам буде надана допомога, інвестиції в український ВПК, то хоч диктатором чи корумпованою країною називайте, — каже політолог.

На його думку, якщо у нас буде зброя та ракети дальністю 3-4 тисячі кілометрів, багато країн прикусять язика.

— Навіть Сполучені Штати Америки, коли будуть говорити про якусь "буферну зону" — прийдуть сюди з повагою і називатимуть нас по іншому. Тому що [наші] пацани вміють комусь відірвати голову десь в Африці, в Азії, — підсумував Тарас Загородній.

