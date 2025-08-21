Рус

"Буферна зона" чи гегемон Східної Європи? Політолог пояснив, чому Трамп прикусить язик при згадці України

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото Getty Images

Києву потрібна допомога й інвестиції в український ВПК

Україні має бути байдуже, що президент США Дональд Трамп називає її "буферною зоною" між НАТО та Росією, якщо у ЗСУ на озброєнні будуть ракети із дальністю удару у 3000 кілометрів, а українські спецслужби зможуть проводити операції проти ворога в Африці та Азії.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, де саме пройде буферна зона.

— Плювати, якщо у нас буде власний ОПК і ракети дальністю 3 000 км. Це точно не буферна зона. Це — військовий гегемон у Східній Європі. Якщо Україна матиме можливість на їхній території виріза́ти горлянки російським офіцерам, які подумають, що можуть нападати на Україну, можете називати [нас] як завгодно, — каже політичний експерт.

За його словами, якщо Україна буде добре організована, озброєна з ніг до голови, в тому числі зброєю власного виробництво, байдуже, як нас назвуть.

— Головне, щоб ми тут робили те, що нам потрібно. І тоді буферна зона буде на території Росії. Якщо нам буде надана допомога, інвестиції в український ВПК, то хоч диктатором чи корумпованою країною називайте, — каже політолог.

На його думку, якщо у нас буде зброя та ракети дальністю 3-4 тисячі кілометрів, багато країн прикусять язика.

— Навіть Сполучені Штати Америки, коли будуть говорити про якусь "буферну зону" — прийдуть сюди з повагою і називатимуть нас по іншому. Тому що [наші] пацани вміють комусь відірвати голову десь в Африці, в Азії, — підсумував Тарас Загородній.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому не вірить в обіцянки Заходу про гарантії безпеки Україні.

Теги:
#Дональд Трамп #Буферна зона #Тарас Загородній