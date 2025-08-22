Врачей в глубинке больше не будет? Ляшко объяснил, как искусственный интеллект заменит медиков

В клиниках могут остаться только радиологи с соответствующим оборудованием

На фоне кадрового кризиса в системе здравоохранения Украины отечественный Минздрав все активнее будет привлекать развитые инструменты искусственного интеллекта (ИИ) для диагностики тех или иных болезней. Так что в будущем непосредственный контакт пациента с врачом может больше не понадобиться.

Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он объяснил, как может работать система с привлечением ИИ.

Больше об этом читайте в публикации: "Ляшко нашел виновного в коррупции в МСЭК: "Один винтик портит всю систему"".

По его словам, искусственный интеллект — это помощник для врача и медицинского работника. И его использование позволяет врачу сократить время на осмотр пациента.

— Иногда ИИ позволяет подсвечивать проблематику, на которую обращают внимание врачи. Если мы говорим об ЭКГ, чтении снимков КТ, рентгена, МРТ, то в этих сферах ИИ все больше набирает обороты, но все равно нужна врачебная верификация, — говорит министр.

Он объяснил, что дорогостоящее оборудование решает вопросы территориальной доступности, когда пациент живет в отдаленном регионе и рядом нет квалифицированных медицинских кадров врачебной специальности.

— Де-факто, может быть только радиолог, умеющий правильно поставить и запустить аппарат (с правильным расположением пациента) и сделать снимок. А потом его уже на аутсорсинге прорабатывают специально обученные команды: сначала верифицирует ИИ, а затем врач делает заключение. Такие практики уже есть в разных странах, и мы также присматриваемся к этому. Поэтому в ближайшее время этот механизм все больше будет интегрироваться в систему здравоохранения, — подытожил Виктор Ляшко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, сколько зарабатывает министр здравоохранения. Как оказалось, в прошлом году он не получил никаких премий или пособий.