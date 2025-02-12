Никаких премий или пособий. Сколько получает министр здравоохранения Виктор Ляшко (документ)

Зарплата министра выше средней, однако сопоставимая с окладами специалистов других сфер

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в январе 2025 получил должностной оклад в размере 109 730 гривен. После вычета всех налогов чиновник получил 84 492 гривны.

Об этом свидетельствуют официальные данные Министерства здравоохранения Украины по запросу "Телеграфа". С оклада был удержан налог на доходы физических лиц в размере 19 751 гривна и военный сбор – 5 486 гривен.

Отметим, что зарплата Виктора Ляшко, хоть и выше средней по Украине, сопоставима с зарплатами опытных специалистов в разных сферах. Например, согласно данным портала по поиску работы Work.ua, врач-стоматолог в Киеве может получать 100 тысяч зарплаты. Кое-где так платят и фитнес-тренерам.

По информации Управления бухгалтерского учета Минздрава, в течение указанного периода Ляшко не получал дополнительных выплат ни материальной помощи на оздоровление, ни средств для решения социально-бытовых вопросов.

Виктор Ляшко занимает должность министра здравоохранения с мая 2021 года. До назначения он работал главным государственным санитарным врачом Украины. За свои профессиональные достижения имеет звание "Заслуженный врач Украины".

Также ранее "Телеграф" писал, сколько зарабатывает министерша по делам ветеранов Калмыкова. Глава ведомства имеет меньший оклад, чем большинство министров.