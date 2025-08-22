Лікарів у глибинці більше не буде? Ляшко пояснив, як штучний інтелект замінить медиків

У клініках можуть залишитися тільки радіологи з відповідним обладнанням

На тлі кадрової кризи у системі охорони здоров'я України вітчизняний МОЗ дедалі активніше буде залучати розвинені інструменти штучного інтелекту (ШІ) для діагностики тих чи інших хвороб. Тож у майбутньому безпосередній контакт пацієнта з лікарем може більше не знадобитися.

Про це у бліц-інтерв'ю "Телеграфу" розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Він пояснив, як може працювати система із залученням ШІ.

Більше про це читайте у публікації: "Ляшко знайшов винного у корупції в МСЕК: "Один гвинтик псує всю систему"".

За його словами, штучний інтелект — це помічник для лікаря і медичного працівника. І його використання дозволяє лікарю скоротити час на огляд пацієнта.

— Інколи ШІ дозволяє підсвічувати проблематику, на яку потім звертають увагу лікарі. Якщо ми говоримо про ЕКГ, читання знімків КТ, рентгену, МРТ, то в цих сферах ШІ все більше набирає обертів, але все одно потрібна лікарська верифікація, — каже міністр.

Він пояснив, що дороге обладнання вирішує питання територіальної доступності, коли пацієнт живе у віддаленому регіоні і поруч нема кваліфікованих медичних кадрів лікарської спеціальності.

— Де-факто, може бути тільки радіолог, який вміє правильно поставити і запустити апарат (з правильним розташуванням пацієнта) і зробити знімок. А потім його вже на аутсорсингу опрацьовують спеціально навчені команди: спочатку верифікує ШІ, а потім лікар робить заключення. Такі практики вже є в різних країнах і ми також приглядаємось до цього. Тому найближчим часом цей механізм все більше буде інтегруватися в систему охорони здоров'я, — підсумував Віктор Ляшко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, скільки заробляє міністр охорони здоров’я. Як виявилося, торік він не отримав жодних премій чи допомог.