Украину снова накроет адская жара. Когда и где ждать почти +40

Осень уже заглядывает в окна, но лето не отступает

Погода в Украине в конце лета покажет характер. В День Независимости, 24 августа, будет значительное похолодание практически по всей территории страны, а перед этим местами ожидается экстремальная жара.

известный украинский синоптик Игорь Кибальчич:

Кардинальное изменение погоды

Погода резко изменится уже 22-23 августа. Активизация атмосферных фронтов и поступление холодного воздуха с севера Европы принесет дожди (иногда сильные) в большинство украинских областей. На юге, в центре и местами на востоке их будут сопровождать грозы и шквальный ветер.

Перед этим местами воздух раскалится почти до +40

В эти дни ожидаются значительные температурные контрасты. Так, 21-22 августа в южных, центральных и восточных областях днем прогнозируется до 32-37 градусов выше нуля. В то же время на западе и севере будет уже ощутимо влияние поступающего прохладного воздуха. Там днем термометры покажут +19…+24 градуса. Ночью похолодает еще сильнее, будет всего 7…12 градусов с отметкой плюс.

Прохлада распространится на всю страну

Уже 24-25 августа холодный воздух поступит и в южные и восточные области. Жару сменят комфортные +24…+29 градусов.

