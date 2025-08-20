Погода резко изменится: когда дожди с грозами испортят настроение киевлянам

Август дал насладиться теплыми днями

Благоприятная погода продержалась в Киеве довольно долго, но уже 21-22 августа ожидается дождь с грозами и небольшое похолодание.

По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, осадки предполагаются только в последний рабочий день недели. Однако в Sinoptik говорят, что дожди будут идти как в четверг, 21 августа, так и в пятницу, 22 августа.

Как можно увидеть на графике прогноза погоды в Укргидрометцентре, четверг, 21 августа, пройдет облачно, но сухо. В пятницу, 22 августа, дожди с грозами ожидаются днем и ночью.

Показатели на термометрах в дневное время сначала поднимутся до +27 градусов, а позже — упадут до +24 градусов. В ночное время они покажут +16…18 градусов.

Когда будут идти дожди

Весь день четверга, 21 августа, будет облачным, как сообщили в Sinoptik. Днем будет идти мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться. В пятницу, 22 августа, осадки должны начаться во второй половине суток и будут идти до позднего вечера.

Дневная температура воздуха постепенно снизится с +27 до +20 градусов. Ночью показатели зафиксируются около +17 градусов.

