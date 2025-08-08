Первые заморозки и страшные ливни? Когда осенью в Украине испортится погода

Первые "дыхания" осени почувствуют все регионы

Лето в этом году было достаточно контрастным, однако некоторые регионы по полной ощутили жару и ливни с грозами. Поэтому многих украинцев интересует: какая будет осень и когда придет настоящее похолодание.

Ответ на это "Телеграфу" дал народный синоптик из Волыни Владимир Деркач в материале ""Бабье лето" в ноябре и первые заморозки: народный синоптик дал неожиданный прогноз до конца года".

По словам синоптика, первое похолодание начнется уже с первой декады сентября. Однако днем температура довольно долго будет теплой и приятной.

"К концу первой декады температура начнет снижаться. Особенно ощутимо это будет ночью. В этот период также возрастет вероятность осадков, однако они будут достаточно слабыми", — говорит синоптик.

Он добавляет, что уже со второй декады сентября Украину накроет по-настоящему осенняя погода. В начале этой десятидневки осадки будут умеренные, но с середины месяца значительно усилятся дожди. Именно в этот период снизится температура, украинцы ощутят "дыхание" осенних дней.

"В конце второй декады осадков станет меньше, а в отдельных регионах они полностью пройдут", — добавил Деркач.

В третьей декаде сентября температура начнет снижаться, но заморозков не будет. Дожди в этот период продолжат накрывать Украину, к концу месяца их станет гораздо меньше. В конце сентября начнется хорошая погода без осадков, а температура воздуха повысится.

Владимир Деркач – народный синоптик из города Камень-Каширский на Волыни. Он наблюдает за погодой уже более 20 лет. Его метод прогнозирования основан на древних народных приметах, а также на наблюдениях за метеорологическими явлениями в особый период: от Рождества 25 декабря по григорианскому календарю до Рождества 7 января — по юлианскому. По методике народного синоптика каждый день в этом периоде соответствует определенному месяцу, и таким образом можно составить метеорологическую картину и спрогнозировать погоду на год вперед.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда осенью будет "бабье лето" и задержится ли оно.