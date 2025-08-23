"Расходуем дефицитные ракеты": Стерненко озвучил большую проблему с обороной Киева

"Разве есть смысл слушать глупых волонтеров?" — возмущается активист.

Во время атаки российских беспилотников в Киеве снова сработала противовоздушная оборона. Однако в принципе построения обороны Киева есть пробелы.

Так считает украинский активист Сергей Стерненко. Об этом он написал на своем канале в Telegram.

По словам волонтера, в столице работает ПВО против враждебных БПЛА, но не используются дроны-перехватчики. Активист отметил, что комплексную систему защиты некому выстроить. Этим делом должен заниматься один профильный вид Вооруженных сил Украины.

"Разве есть смысл слушать каких-то там глупых волонтеров, ничего в том не соображающих?" – иронически заметил Стерненко.

Сейчас для сбития вражеских беспилотников используются дефицитные ракеты в зенитно-ракетные комплексы. После уничтожения одного БПЛА залетает новый и так повторяется постоянно.

"Столицу можно было бы прикрыть десятком дроновых расчетов. Но для этого должна заработать система", — говорит Стерненко.

К слову, по предварительной информации, во время утренней воздушной тревоги в Киеве БПЛА упал на дорогу. Произошло это в Соломенском районе Киева, сообщил Кличко. Все службы направляются на место.

