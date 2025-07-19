Лучшая ПВО: украинцы тиражируют смешные мемы о визите Келлога в Киев

Украинцы смогли даже приплести религию и Михаила Кацурина в свои мемы

Визит спецпредставителя президента США Кита Келлога в Украину, который длился с 14 по 16 июля, неожиданно стал источником массовой волны шуток в соцсетях. В период присутствия американского чиновника в Киеве снизилось количество ракетных и дроновых атак, что мгновенно породило народную теорию: Кэллог — это новая форма украинской ПВО.

"Телеграф" собрал самые яркие мемы.

В сети начали публиковать скриншоты карт маршрута российских дронов. Одна из популярных подписей: "Киевская ПВО".

Украинцы не устали создавать мемы о войне

Другие пользователи пошли дальше: публиковали карты после его отъезда 16 июля со словами "Келлог, вернись". Такие посты сразу стали вирусными.

Украинцы не устали создавать мемы о войне

Отдельный пласт мемов посвящен игре слов на имени спецпредставителя. Один из самых распространенных: "Если назвать кота Келлогом, то у вас будет Кіт Келлог". Идея соединить имя Кит (Keith) с украинским "кіт" породила такую шутку.

Украинцы не устали создавать мемы о войне

Тем временем появилось изображение иконописного кота с флагом США и подписью: "Мне понравилось спать с Китом. Может, с котом? — Нет". Стилизация под религиозную икону только усугубила эффект абсурда.

Украинцы не устали создавать мемы о войне

На фоне шуток о ПВО появились и посты с намеками на "задержание" Келлога в Украине. Один из самых ироничных — о львовском ресторане "Китайский привет", где отравились десятки человек, включая его владельца Михаила Кацурина.

Пользователи публикуют изображение полуразрушенного прицепа, на котором написана аналогичная цитата, мол, "верните Келлога".

Украинцы не устали создавать мемы о войне

Один из самых метких мемов о визите Кита Келлога показывает его лицо, повторенное десятки раз, с подписью: "Вот уже них**ово: украинцы довольны системой ПВО, которую прислали США в каждую область Украины". Таким образом дипломата высмеивают как своеобразную противовоздушную оборону.

Украинцы не устали создавать мемы о войне

А на этом меме не нужно говорить лишних слов. Киевляне настолько обрадовались маленькому затишью в городе, что не хотели отпускать Келлога домой.

Украинцы не устали создавать мемы о войне

В итоге несколько дней официального визита американского чиновника превратились в многослойный юмор. Ирония, визуальные метафоры и народное творчество превратили Келлога в мемный символ стабильности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцы до сих пор не унимаются — в сети появляется все больше мемов и шуток о напоминании Мелании Трамп о бомбардировке Украины со стороны россиян.