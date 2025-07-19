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Лучшая ПВО: украинцы тиражируют смешные мемы о визите Келлога в Киев

Автор
Марта Иваненко
Дата публикации
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Автор
Украинцы шутят о Ките Келлоге Новость обновлена 19 июля 2025, 09:03
Украинцы шутят о Ките Келлоге. Фото Коллаж "Телеграфа" / Википедия

Украинцы смогли даже приплести религию и Михаила Кацурина в свои мемы

Визит спецпредставителя президента США Кита Келлога в Украину, который длился с 14 по 16 июля, неожиданно стал источником массовой волны шуток в соцсетях. В период присутствия американского чиновника в Киеве снизилось количество ракетных и дроновых атак, что мгновенно породило народную теорию: Кэллог — это новая форма украинской ПВО.

"Телеграф" собрал самые яркие мемы.

В сети начали публиковать скриншоты карт маршрута российских дронов. Одна из популярных подписей: "Киевская ПВО".

Визит Келлога в Украину 14 июля – смешные мемы
Украинцы не устали создавать мемы о войне

Другие пользователи пошли дальше: публиковали карты после его отъезда 16 июля со словами "Келлог, вернись". Такие посты сразу стали вирусными.

Визит Келлога в Украину 14 июля – смешные мемы
Украинцы не устали создавать мемы о войне

Отдельный пласт мемов посвящен игре слов на имени спецпредставителя. Один из самых распространенных: "Если назвать кота Келлогом, то у вас будет Кіт Келлог". Идея соединить имя Кит (Keith) с украинским "кіт" породила такую шутку.

Визит Келлога в Украину 14 июля – смешные мемы
Украинцы не устали создавать мемы о войне

Тем временем появилось изображение иконописного кота с флагом США и подписью: "Мне понравилось спать с Китом. Может, с котом? — Нет". Стилизация под религиозную икону только усугубила эффект абсурда.

Визит Келлога в Украину 14 июля – смешные мемы
Украинцы не устали создавать мемы о войне

На фоне шуток о ПВО появились и посты с намеками на "задержание" Келлога в Украине. Один из самых ироничных — о львовском ресторане "Китайский привет", где отравились десятки человек, включая его владельца Михаила Кацурина.

Пользователи публикуют изображение полуразрушенного прицепа, на котором написана аналогичная цитата, мол, "верните Келлога".

Визит Келлога в Украину 14 июля – смешные мемы
Украинцы не устали создавать мемы о войне

Один из самых метких мемов о визите Кита Келлога показывает его лицо, повторенное десятки раз, с подписью: "Вот уже них**ово: украинцы довольны системой ПВО, которую прислали США в каждую область Украины". Таким образом дипломата высмеивают как своеобразную противовоздушную оборону.

Визит Келлога в Украину 14 июля – смешные мемы
Украинцы не устали создавать мемы о войне

А на этом меме не нужно говорить лишних слов. Киевляне настолько обрадовались маленькому затишью в городе, что не хотели отпускать Келлога домой.

Визит Келлога в Украину 14 июля – смешные мемы
Украинцы не устали создавать мемы о войне

В итоге несколько дней официального визита американского чиновника превратились в многослойный юмор. Ирония, визуальные метафоры и народное творчество превратили Келлога в мемный символ стабильности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцы до сих пор не унимаются — в сети появляется все больше мемов и шуток о напоминании Мелании Трамп о бомбардировке Украины со стороны россиян.

Теги:
#Украина #США #Киев #Мемы #Кит Келлог