Легалізація недопустима: Свириденко та Келлог обговорили спробу РФ привласнити критичні ресурси України

Не можна допустити, щоб російські окупанти змогли отримати вигоду від захоплених ресурсів

Україна та США спільно працюють над тим, щоб створити дієві безпекові гарантії та України та припинити зазіхання російського режиму на українські ресурси, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Останнє також є важливим моментом.

Про це написала прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Вона провела зустріч зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом, під час якої обговорювалося обидва питання.

"Сьогодні зі спецпредставником Президента США Кітом Келлогом говорили про безпекові гарантії для України. Вони мають бути реальними — на основі Статуту ООН і з повагою до нашого суверенітету. Це не лише про військовий компонент, а й про політичну стійкість та економічну спроможність" Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко

Окрім цього, за словами Свириденко, обговорили критичні мінерали та промислові активи України, які намагається привласнити російський режим на тимчасово окупованій території. Недопустимо, щоб Росія могла отримувати зиск із захопленого.

"Окремо обговорили питання критичних мінералів і промислових активів, які Росія намагається експлуатувати на тимчасово окупованих територіях. Недопустимо, щоб їхній видобуток або торгівля були легалізовані" Прем'єр-міністр Юлія Свириденко

Нагадаємо, що уряд України прийняв рішення зняти закріплений ще з радянських часів гриф "Секретно" з даних щодо українських корисних копалин, в першу чергу стратегічних мінералів. Тепер бізнес може отримати доступ до інформації про титан, золото, літій, рідкісноземельні метали та інші стратегічно важливі ресурси, які чекають на інвестиції.

30 квітня Україна та Сполучені Штати підписали оновлену угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови, який буде фінансувати проєкти з видобутку українських корисних копалин. Документ передбачає рівноправне управління фондом з боку Києва та Вашингтона та значно вигідніші для України умови, ніж ті, що були у попередній версії документа.

16 червня Україна зробила перші практичні кроки щодо реалізації мінеральної угоди зі США. Почалася підготовка до запуску тендеру на розробку великого державного родовища літію. Цим проєктом вже зацікавився бізнесмен з оточення Трампа.

Проте є й проблеми, в першу чергу через росіян та їхніх китайських союзників. Зокрема, нещодавно Росія отримала контроль над ще одним стратегічним ресурсом України — літієм. Окупанти просунулися вглиб Донеччини, захопивши населений пункт Шевченко та родовище літію біля нього. А щодо Китаю – за даними українських ЗМІ, Китай не тільки підтримує активні політичні контакти з росіянами, але й готується грабувати Україну. Зокрема, так званий "приватний бізнес" китайців почав активно "заходити" на тимчасово окуповані українські території, які зараз перебувають під контролем російського режиму.