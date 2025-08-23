Несподіваний візит: спецпредставник Трампа Келлог приїде в Київ напередодні Дня незалежності

Келлог вирушить у путь 23 серпня, щоб на наступний день взяти участь у низці церемоній

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог планує 23 серпня прибути із візитом до Києва. Келлог візьме участь у низці церемоній, присвячених Дню незалежності України.

Про це повідомив репортер інформаційного агентства Reuters Грем Слеттері із посиланням на власні джерела. За його словами, Келлог вирушить у путь 23 серпня, щоб на наступний день взяти участь у низці церемоній.

"За інформацією джерел, Кіт Келлог завтра вирушає до Києва, щоб узяти участь у молитовному сніданку та урочистостях з нагоди Дня незалежності. Він також обговорить із лідерами дипломатичну "метушню" цього тижня", – написав він.

Слеттері відзначив, що візит Келлога відбудеться на тлі обговорень надання Україні гарантій безпеки західними партнерами. Додамо, що також візит Келлога може означати небажання президента Дональда Трампа бачити російські обстріли Києва 24 серпня — зазвичай російські окупанти в цей день намагаються влаштувати атаку на українську столицю.

Нагадаємо, що минулий візит спецпредставника президента США Кіта Келлога до України, що тривав із 14 по 16 липня, несподівано став джерелом масової хвилі жартів у соцмережах. У період присутності американського посадовця в Києві знизилася кількість ракетних і дронових атак, що миттєво породило народну теорію: Келлог — це нова форма української ППО.

І дійсно, за цей час РФ жодного разу не здійснила масованого дронового чи ракетного обстрілу столиці. Хоча до цього повітряні тривоги у столиці лунали практично кожної ночі.