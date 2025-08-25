В период 1940-1944 годов Париж был оккупирован войсками Третьего рейха

Во время Второй мировой войны Париж был в оккупации нацистов — это продолжалось с с 14 июня 1940 года по 25 августа 1944 года. В это время местное население столкнулось со множеством ограничений, а главный памятник города Эйфелеваа башня использовалась для нацистской пропаганды.

"Телеграф" расскажет, как выглядела Эйфелева башня в период нацистской оккупации и какой символ того времени россияне используют сейчас в войне с Украиной.

Эйфелева башня во время гитлеровской оккупации

В сети гуляет архивное фото, на котором запечатлена Эйфелева башня во время нацистской оккупации. Как можно увидеть на снимке, армия Гитлера использовала парижский памятник в пропагандистских целях. На башне висел плакат с надписью: "Deutschland siegt auf allen fronten", что в переводе означает: "Германия побеждает на всех фронтах".

Кроме того,ю сверху этой надписи можно увидеть символ победы — латинскую букву "V". Как известно, эта буква также является одним из символов российских оккупационных войск во время войны в Украине. Россияне наносили изображение этой латинской буквы "V", а также буквы "Z" на свою технику и все, что касалось военной тематики.

Во время оккупации Парижа Эйфелева башня использовалась для пропаганды

Отметим, что в период, когда Париж был в нацистской оккупации, работники, которые обслуживали Эйфелеву башню, саботировали работу лифта. Так что Гитлеру во время визита в город пришлось подниматься на нее пешком. Хотя некоторые источники опровергают эту информацию.

Гитлер во время визита в Париж после оккупации города

