Лепнина на стенах, итальянский мрамор и камин: как выглядит 5-комнатная квартира Януковича в Киеве (фото)

В этой роскошной квартире был прописан беглый президент

Виктор Янукович — беглый президент Украины, которого судили за государственную измену и растрату бюджетных средств в огромных количествах. Сейчас он живет в изгнании в России, однако когда-то имел роскошную квартиру в Киеве.

"Телеграф" расскажет, что известно о 5-комнатной роскошной квартире в Киеве, где Янукович даже был прописан и получал коммунальные платежки.

Виктор Янукович был прописан в квартире на Оболони

Квартира Януковича в Киеве — какая она

Еще до того, как стал президентом Украины, Виктор Янукович обзавелся роскошной квартирой в Киеве. Она расположена в элитном районе Оболонская набережная и имеет 240 квадратных метров. Примечательно, что именно в этой 5-комнатной квартире Янукович был прописан, а на его имя приходили коммунальные платежки. Ее стоимость оценивается в 27 миллионов гривен.

Так выглядит квартира Януковича на Оболонской набережной

В феврале 2019-го года журналисты "Радио Свобода" вместе с представителями Нацагентства по розыску и управлению активами побывали в роскошной квартире беглого президента. Они рассчитывали найти там что-то подобное на Межигорье. Однако квартира оказалась в нежилом состоянии, хотя и видно, что она дорого обставлена.

Так выглядит квартира Януковича на Оболонской набережной

Так, в этой квартире сделаны полы из элитного итальянского мрамора, на стенах есть красивая лепнина, двери и элементы мебели и декора — из дорогих пород дерева. Также в квартире есть свой камин, автономное отопление и роскошная сантехника с позолотой и даже джакузи в одном из санузлов.

Квартира Януковича в Киеве на Оболонской набережной

Непонятно, жил ли когда-то Янукович в этой квартире, или же мебель и другие пожитки экс-президента вывезли перед его побегом страны. Однако в момент съемки эта квартира выглядела пустой и нежилой.

Квартира Януковича в Киеве на Оболонской набережной

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела Юлия Тимошенко в день свадьбы. Хрупкая 19-летняя невеста с пышной прической.