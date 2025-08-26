Как на Западе хотят обеспечить безопасность Украины после войны: в чем план и есть ли в нем США — FT

США изменили мнение относительно своего участия в послевоенном поддержании стабильности

На Западе создали примерный план того, как будут обеспечиваться гарантии безопасности для Украины в послевоенный период. Это включает как размещение войск союзных стран, так и поддержание боеспособности украинской армии.

Об этом говорится в материале Financial Times. Отмечается, что США уже выразили готовность предоставить разведывательную информацию и оперативный контроль за ситуацией на местах.

Вашингтон наотрез отказался отправлять в Украину свои войска, однако согласился поддержать европейские воздушным прикрытием. Источники издания отмечают, что это существенный сдвиг в позиции Белого дома, который ранее отклонял любые варианты участия в поддержании безопасности Украины после войны.

Президент США Дональд Трамп сообщал, что пока детали гарантий безопасности для Украины не обсуждались, однако отметил, что США не останутся в стороне.

Мы будем участвовать в этом с точки зрения поддержки. Мы собираемся им помочь Дональд Трамп

Издание отмечает, что предварительный план предусматривает создание демилитаризованной зоны, которую возможно будут патрулировать миротворцы нейтральной страны или стран, согласованных Украиной и Россией.

Затем с подконтрольной Украине стороны будут размещаться ВСУ, вооруженные и обученные странами НАТО. В глубине украинской территории будут размещаться солдаты стран Европы, в качестве третьей линии обороны. Американские войска будут оказывать им непрямую поддержку.

Как сообщалось ранее, в Германии говорили, что более 30 стран согласились поддержать послевоенные гарантии безопасности для Украины. В их число входят не только страны Европы, но и Япония.