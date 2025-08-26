"Она очень жестокая": Трамп заявил, что США изучают опыт использования дронов в Украине

Трамп отметил, что такого масштаба войны не было с 1945 года.

В США очень пристально изучают опыт боевого использования беспилотников во время войны в Украине. Планируется адаптировать его к потребностям американской армии, поскольку аналогов такому опыту сейчас просто нет.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Clash Report. Трамп отметил, что такого масштаба войны не было с 1945 года, поэтому США тщательно изучают опыт, накопленный Украиной.

"Такого масштаба войны не было со времен Второй мировой войны. Это великое событие в плане военных действий. Это совершенно новая форма ведения боевых действий. Это война дронов, которая раньше не существовала. Мы действительно ее изучаем — Пит Хегсет и все остальные. Мы изучаем ее очень тщательно. Это совершенно новая форма войны, но она очень жестокая", — признал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом предложил ему "суперсоглашение" на 100 миллиардов долларов. Именно на такую сумму Украина хочет приобрести американское вооружение в рамках предоставления гарантий безопасности. Также Украина предлагает США контракт на десятки миллиардов долларов на производство дронов.

Напомним также, что 17 августа Украине показали первое фото украинской крылатой ракеты под названием "Фламинго", которая уже прошла испытание и производится серийно. Эта ракета может лететь на расстояние до 3000 км и нести боевую часть массой в одну тонну. При этом пользователи и эксперты уже заметили, что ракета Фламинго очень похожа на крылатую ракету FP-5, которую разработала компания Milanion Group из ОАЭ.

Напомним, что в июне прошли испытания украинской баллистики Сапсан в боевых условиях. При этом о первых удачных испытаниях украинской баллистики президент Владимир Зеленский заявлял еще в октябре 2024 года, однако если сейчас это оружие уже действительно готово к серийному производству, то это может стать еще одной "козырной картой" Украины в противостоянии с врагом. Как появление своего дальнобойного оружия может повлиять на ход войны, разбирался "Телеграф".