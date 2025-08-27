После 22 лет из Украины не уехать: выплыл важный нюанс новых правил пересечения границы

Обещания власти были другими

Мужчинам с совершеннолетия и до 22 лет разрешили выезд за границу. Заработать механизм должен после официального обнародования постановления.

Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал текст постановления. В ней говорится, что выезд возможен только до наступления 22 лет. В тексте говорится "до 21 года включительно".

Текст постановления Кабмина

Постановление Кабмина о пересечении государственной границы

Пересекать границу могут люди 18-21 лет ВКЛЮЧНО. С 22 лет УЖЕ НЕЛЬЗЯ уехать. Алексей Гончаренко, нардеп

Предварительно, в ГНСУ сообщили, что до официального обнародования постановления Кабмина говорить об окончательных изменениях рано. Для того чтобы выехать за границу, мужчины должны иметь военно-учетный документ в бумажном виде или через "Резерв+".

Представитель правительства в Раде Тарас Мельничук накануне сообщал, что изменения будут касаться мужчин 22 лет включительно. Не смогут уехать только отдельные категории, среди которых члены Кабмина, заместители министров и т.д.

Сообщение об обновлении правил пересечения границы

Возможность выезда за границу, в частности, была важна для украинских студентов. Обновление правил пересечения границы также нормализует нахождение в других странах уехавших ранее мужчин 18-21 года. В то же время украинцы переживают, что разрешение на выезд заставит молодежь уехать из Украины.

"Телеграф" сообщал, что с сентября украинцев ожидает ряд изменений. Важные обновления ждут школьников, студентов и родителей учеников.