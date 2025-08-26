Мужчинам от 18 до 22 лет разрешили выезжать из Украины: когда заработают изменения

Речь идет обо всех гражданах указанного возраста

Во вторник, 26 августа, Правительство обновило порядок пересечения государственной границы. Изменения коснулись мужчин от 18 до 22 лет.

Им разрешили выезжать из Украины. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Отмечается, что речь идет обо всех гражданах указанного возраста, а не об отдельных группах. В частности, решение касается также украинцев, которые по разным причинам оказались за границей.

"Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста", — пишет Свириденко.

По ее словам, изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления.

"Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной", — добавляет Свириденко.

Отметим, что в это время в Раде комментируют законопроект об усилении ответственности за незаконное пересечение границы. По словам спикера ВР Руслана Стефанчука, прогнозы по принятию соответствующих изменений отрицательные.

Добавим, что законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за незаконный выезд за границу (вне пунктов пропуска, в условиях военного положения). Также уголовную ответственность хотят распространить на повреждение или уничтожение пограничной инфраструктуры, а также нарушение установленного срока пребывания за границей.

Ранее "Телеграф" писал, что законопроект о выезде молодых людей за границу взбудоражил сеть.