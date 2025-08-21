Путин выдвинул три условия "мирного соглашения" для Украины - Reuters

Если Зеленский не согласится, война не прекратится

Президент Российской Федерации Владимир Путин требует от Украины отказаться от всего Донбасса, планов вступления в НАТО, сохранять нейтралитет и не допускать западные войска на территорию страны. Если Киев не отдаст всю территорию Донбасса, война будет продолжаться.

Об этом сообщили агентству Reuters три источника, информированных о планах Кремля на высшем уровне.

В пятницу российский президент встретился с Дональдом Трампом на Аляске в рамках первого за более чем четыре года российско-американского саммита и посвятил почти всю трехчасовую закрытую встречу обсуждению того, каким может быть компромисс по Украине, сообщают источники, пожелавшие остаться анонимными.

Во время совместного выступления с Трампом, Путин сказал, что он надеется, что эта встреча откроет путь к миру на Украине. Однако ни один из лидеров не вдавался в подробности того, что именно они обсуждали, пишет агентство.

Как сообщили российские источники, Путин пошел на компромисс по территориальным требованиям 2024 года. Тогда он заявил, что Киев должен уступить все четыре области, на которые Москва претендует как на часть России: Донецкую и Луганскую на востоке Украины, а также Херсонскую и Запорожскую на юге. Президент Зеленский отверг эти условия как равносильные капитуляции.

По словам трёх источников, в своём новом предложении российский президент придерживается требования о полном выводе украинских войск из подконтрольных им районов Донбасса. Однако взамен Москва обещает остановиться на текущей линии фронта в Запорожской и Херсонской областях.

По оценкам США и данным из открытых источников, Россия контролирует около 88% территории Донбасса и 73% территории Запорожья и Херсонщины, отмечают журналисты.

Москва также готова передать в рамках возможного соглашения небольшие части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины, которые она контролирует сегодня.

По словам источников, Путин по-прежнему требует отказа Украины от вступления в НАТО. Он также настаивает на юридически весомом обязательстве со стороны Альянса не расширяться дальше на восток, ограничениях для украинской армии и соглашении о том, что никакие западные войска не будут размещены в Украине в качестве миротворцев.

Хотя Министерство иностранных дел Украины пока не прокомментировало эти предложения, Зеленский неоднократно отвергал идею вывода войск с международно признанных украинских территорий. Он также заявлял, что Донбасс служит крепостью, сдерживающей продвижение России вглубь Украины.

"Если мы говорим о простом отступлении с востока, мы не можем этого сделать. Это вопрос выживания нашей страны, вопрос самых мощных оборонительных рубежей", — заявил президент Украины журналистам в четверг.

Между тем, вступление в НАТО — стратегическая цель, закреплённая в Конституции Украины, которую она рассматривает как самую надёжную гарантию своей безопасности. Зеленский заявил, что Россия не должна принимать решения о членстве в Альянсе.

Источники предупредили, что Москве неясно, готова ли Украина уступить оставшиеся территории Донбасса, и что если она этого не сделает, война продолжится. Также неясно, признают ли США контролируемые Россией украинские территории, добавили они.

Четвертый собеседник агентства сообщил, что, хотя экономические вопросы для Путина были второстепенными, он понимал экономическую уязвимость России и масштаб усилий, необходимых для продолжения войны.

Напомним, президент США Дональд Трамп решил повременить с трёхсторонними переговорами по урегулированию войны между Россией и Украиной. Он настаивает, чтобы первым шагом стала встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.